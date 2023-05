LO "STREPTO" INDISPENSABILE - A ROMA, LA RICHIESTA DEI TAMPONI PER DIAGNOSTICARE LO STREPTOCOCCO È CRESCIUTA DEL 1000% E ANCHE LE SCORTE DELL'ANTIBIOTICO PER CURARLO, L'AMOXICILLINA, SONO RIDOTTE ALL'OSSO - LA SOCIETÀ ITALIANA DELLE MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI: "STIAMO PAGANDO LO SCOTTO DOVUTO DALLE LUNGHE MISURE PER CONTENERE LA PANDEMIA COVID. IL SISTEMA IMMUNITARIO È UN PO' COME SE NON SI FOSSE ALLENATO ABBASTANZA" - NONOSTANTE L'AUMENTO DEI CASI, I MEDICI NON SONO PREOCCUPATI PER LA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA, VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Giampiero Valenza per “il Messaggero”

Sugli scaffali delle farmacie […] i test rapidi […] contro lo streptococco […] sono già finiti. I nuovi contagi di questo batterio (che tocca soprattutto i bambini), stanno spingendo all'acquisto dei tamponi […]Ed emergono più casi che, di conseguenza, vanno trattati.

Infatti, come spiega il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, «c'è una criticità sull'antibiotico che la cura, l'amoxicillina. […] La situazione era già difficile da gennaio. Eppure a marzo sembrava si fosse normalizzata. Non sbaglio a dire che c'è stato un aumento di richieste di almeno il 1000% nel Lazio. Ovviamente, però, tutto questo non va paragonato con la fase dei test Covid durante la prima fase dell'emergenza della pandemia».

POST-PANDEMIA

C'è una sorta di effetto indiretto della gestione dell'emergenza di Sars Cov-2 che può aver spinto (indirettamente) a renderci più vulnerabili. «Stiamo pagando un pochino lo scotto dovuto dalle lunghe misure di protezione delle vie aeree, importanti per contenere la pandemia Covid - dice Nicola Petrosillo, responsabile del servizio di controllo delle infezioni e delle consulenze infettivologiche del Campus Bio-Medico di Roma e componente della Simit, la Società italiana delle malattie infettive e tropicali - In pratica, il sistema immunitario è un po' come se non si fosse allenato abbastanza».

[…] Lo streptococco, però, non è un nuovo batterio. Se ne conosce bene il comportamento e fortuna vuole che non abbia appreso un meccanismo di resistenza contro il farmaco usato: l'antibiotico amoxicillina. […] Mara Pisani è la responsabile di alta specializzazione in Emergenze infettivologiche della pediatria generale del Bambino Gesù.

«Sicuramente questo è un periodo in cui l'incidenza dello streptococco c'è: ha due picchi, uno in inverno, l'altro in primavera - spiega l'esperta - Possiamo stare tranquilli perchè il batterio non è cambiato. Non sono stati isolati ceppi più aggressivi e non ha dimostrato resistenza alle cure. Per identificarlo non basta solo l'esame clinico, serve il tampone. Le cure? L'amoxicillina per 10 giorni. Ma allo studio c'è anche una terapia corta a sei giorni». E se l'amoxicillina non c'è? «Ci muoviamo con altri farmaci non antibiotici […]».

