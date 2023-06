"È STUPEFACENTE CHE TANTI AVVERTIMENTI SIANO RIMASTI INASCOLTATI " - IL REGISTA JAMES CAMERON, CHE HA COMPIUTO 33 IMMERSIONI PER RAGGIUNGERE IL TITANIC, COMMENTA LA TRAGEDIA DEL SOMMERGIBILE TITAN: "ORA ABBIAMO UN ALTRO RELITTO CHE PURTROPPO SI BASA SUGLI STESSI ERRORI DI NON PRESTARE ATTENZIONE AGLI AVVERTIMENTI. LA OCEANGATE ERA STATA AVVERTITA DEI PERICOLI" - DIVERSI ESPERTI AVEVANO LANCIATO L’ALLARME NEL 2018 SULLE POSSIBILI CONSEGUENZE "CATASTROFICHE" DELL’USO DI UNO SCAFO SPERIMENTALE… - VIDEO

1. SOMMERGIBILE TITAN, IL REGISTA JAMES CAMERON: «UNA TRAGEDIA PER GLI STESSI ERRORI DEL TITANIC: HANNO IGNORATO IL PERICOLO»

Estratto da www.open.online

james cameron deepsea challenge 4

«Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic stesso, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia è entrato a tutta velocità in un campo di ghiaccio». Sono le parole di James Cameron, regista del film Titanic, commentando la tragedia del sommergibile Titan, in cui hanno perso la vita cinque persone. […]«Ho sospettato immediatamente che potesse essere un disastro e ho sentito nelle mie ossa quel dolore».

I PERICOLI PER LA SICUREZZA IGNORATI

le componenti low cost del sommergibile titan

«Ho chiamato subito alcuni dei miei contatti nel mondo dei sommergibili. Nel giro di circa un’ora ho appreso ciò che era successo. Erano in discesa. Erano a 3500 metri, diretti verso il fondo a 3800 metri. Sono andate perse la comunicazione e il segnale. E questo non succede se non c’è stato un evento estremo. Infatti la prima cosa che mi è venuta in mente è stata un’implosione», ricorda il regista. […] E facendo un parallelo con il Titanic, Cameron ha aggiunto: «Il comandante era stato avvertito dell’iceberg ma era andato avanti. Stupefacente che, come nel 1912, tanti avvertimenti siano rimasti inascoltati».

STOCKTON RUSH

«Ora abbiamo un altro relitto che purtroppo si basa sugli stessi errori di non prestare attenzione agli avvertimenti. La compagnia OceanGate era stata avvertita dei pericoli», ha concluso. […]

2. GLI ORGANIZZATORI SOTTO CHOC QUEGLI ALLARMI SEMPRE IGNORATI

Estratto dell'articolo di V.Ma. per il “Corriere della Sera”

Le spedizioni di OceanGate sul fondale del Titanic erano turistiche, ma il turismo non era il fine ultimo dell’amministratore delegato Stockton Rush: lui e i suoi collaboratori volevano «scoprire parti inesplorate dell’oceano», spiegano i membri del suo staff alla Cnn. […]

titan sommergibile

diversi esperti dell’industria dei sommergibili avevano lanciato l’allarme sin dal 2018 sulle possibili conseguenze «catastrofiche» dell’uso di uno scafo sperimentale come quello del Titan, per arrivare a profondità assai maggiori dei consueti sommergibili, grazie ad uno scafo leggero, in fibra di carbonio, che però alla fine non ha retto alla pressione[…]

ricerche del sommergibile titan 1

Le famiglie dei cinque passeggeri del Titan — oltre a Rush, il miliardario britannico Hamish Harding, l’imprenditore pachistano Shahzada Dawood con il figlio diciannovenne Suleman e Paul-Henri Nargeolet, ex capitano della Marina francese — sono state le prime ad essere informate della morte dei loro cari.

ARTICOLI CORRELATI

james cameron deepsea challenge 2 ricerche del sommergibile titan 4 james cameron deepsea challenge 3 hamish harding sommergibile titan oceangate expeditions 8 ricerca del sommergibile oceangate expeditions 2 shahzada dawood 5 sommergibile titan oceangate expeditions 10 sommergibile titan oceangate expeditions 2 sommergibile titan oceangate expeditions 3 sommergibile titan oceangate expeditions 4 sommergibile titan oceangate expeditions 5 sommergibile titan oceangate expeditions 6 sommergibile titan oceangate expeditions 7 stockton rush sommergibile titan oceangate expeditions 9 JAMES CAMERON il joystick di logitech usato per controllare il sommergibile titan logitech gamepad f710 il joystick usato per guidare il titan stockton rush con il joystick logitech che guida il titan james cameron deepsea challenge 1 il sommergibile titan

[…]

shahzada dawood con la moglie christine 1 shahzada dawood e la moglie christine shahzada dawood stockton rush sommergibile titan oceangate expeditions 1 ricerche del sommergibile titan 2 ricerche del sommergibile titan 3 ricerche del sommergibile titan 5 ricerche del sommergibile titan 6 shahzada dawood e il figlio 19enne IL SOMMERGIBILE TITAN - MEME BY HIPDEM STOCKTON RUSH