26 mag 2022 19:41

"STUPIDO, INCAPACE, IMBECILLE. DEVI IMPARARE IL CORANO" - A RIMINI, UN 46ENNE MUSULMANO DI ORIGINE AFRICANA È FINITO A PROCESSO PER AVER PICCHIATO E INSULTATO IL FIGLIO DISABILE PER OLTRE 10 ANNI PERCHÉ NON RIUSCIVA A MEMORIZZARE IL TESTO SACRO ISLAMICO SCRITTO IN LINGUA ARABA (LINGUA CHE NON VENIVA NEMMENO PARLATA IN CASA) - L'UOMO SI È GIUSTIFICATO DICENDO: "MIA MADRE MI PICCHIAVA CON UN RAMO DI ALBERO. IL SEGNO SUL CORPO ANDAVA VIA MA IN TESTA RIMANEVA ED IO IMPARAVO…"