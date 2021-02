LE "SUPREMES" PERDONO UN ALTRO PEZZO - È MORTA MARY WILSON, CON DIANA ROSS E FLORENCE BALLARD FONDÒ LO STORICO TRIO - LA VOCALIST AVEVA 76 ANNI: FECE LA STORIA DELLA MUSICA BLACK AMERICANA, ISPIRANDO MOLTISSIME FORMAZIONI TUTTE AL FEMMINILE - APPENA DUE GIONI PRIMA DEL DECESSO AVEVA ANNUNCIATO SU YOUTUBE DI ESSERE AL LAVORO SULLA DIFFUSIONE DI MATERIALE INEDITO... - VIDEO

Da www.repubblica.it

mary wilson

Mary Wilson, che assieme a Diana Ross e a Florence Ballard fondò il trio al femminile The Supremes quando aveva appena 15 anni, è deceduta nella sua casa di Las Vegas improvvisamente. I funerali saranno privati a causa dell'epidemia da Covid. Aveva 76 anni.

supremes in azione

"Sono rimasto estremamente scioccato e rattristato nell'apprendere della morte di Mary Wison, un membro importante della famiglia Motown'', ha dichiarato a Variety il fondatore della casa discografica Berry Gordyche, che produsse le Supremes all'inizio degli anni Sessanta.

mary wilson oggi

"Sono sempre stato orgoglioso di Mary - ha aggiunto - era una star a pieno titolo e nel corso degli anni ha continuato a lavorare sodo per rafforzare l'eredità delle Supremes. Mary Wilson è stata speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà profondamente".

mary wilson foto

Wilson rimase con il suo trio fino al 1977, anno dello scioglimento della band, ma con le compagne fu una delle indiscusse protagoniste della scena degli anni Sessanta e Settanta, infilando una lunga serie di hit, da quelle soul fino alle canzoni legate alle sonorità disco.

mary wilson aveva 76 anni

Finita l'esperienza con le compagne, debuttò da solista con un disco che portava il suo nome di battesimo, nel 1976: non ebbe i risultati sperati e la Motown la abbandonò. A metà degli anni Ottanta, ha scritto la sua autobiografia, Dreamgirl: My Life as a Supreme, dalla quale venne tratto il film sulle Supremes, Dreamgirls, del 2006, con il supercast formato da Beyoncé, Jamie Foxx ed Eddie Murphy.

mary wilson 1

Solamente due giorni prima della morte, Wilson aveva caricato sul suo canale YouTube un video-annuncio in cui annunciava di essere al lavoro sulla diffusione di materiale inedito solista proveniente dal catalogo Universal, incluso l'album mai pubblicato Red Hot, registrato negli anni Settanta: "Spero di pubblicarne parte per il mio compleanno, il 6 marzo", diceva nella clip.

le supremes la vocalist mary wilson mary wilson e le supremes il trio supremes Mary Wilson morta