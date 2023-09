15 set 2023 09:57

"TAIPEI NON FA PARTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E CERTAMENTE NON È IN VENDITA!" - JOSEPH WU, MINISTRO DEGLI ESTERI DI TAIWAN, SI SCAGLIA CONTRO ELON MUSK, CHE HA DEFINITO L'ISOLA UN TERRITORIO CINESE - LA STOCCATA DI WU SUI RAPPORTI DI "MR. TESLA" CON IL DRAGONE: "SPERO CHE POSSA CHIEDERE AL PARTITO COMUNISTA CINESE DI CONSENTIRE AL SUO POPOLO L'ACCESSO A X. FORSE PENSA CHE VIETARLO SIA UNA BUONA POLITICA, COME DISATTIVARE STARLINK PER FRENARE IL CONTRATTACCO DELL'UCRAINA CONTRO LA RUSSIA…"