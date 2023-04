"TARALLO E LOSITO SONO STATI ROVINATI DAL FILM 'BOB &MARYS': È COSTATO DUE MILIONI DI EURO E NE HA FRUTTATI 200MILA" - LA TESTIMONIANZA DI MASSIMO GIUSEPPETTI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA ARES FILM, AGLI INVESTIGATORI CHE INDAGANO SUL CRAC SULLA CASA DI PRODUZIONE E SUL SUICIDIO DI LOSITO: "NEL 2018, LOSITO VEDENDO ALL’ORIZZONTE LA CRISI HA AVVIATO UNA SERIE DI..."

ROCCO PAPALEO LAURA MORANTE Bob and Marys, criminali a domicilio.

Estratto dell'articolo di Camilla Palladino per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Umorale ma soprattutto padronale con i suoi attori, il produttore Alberto Tarallo deroga per una volta al proprio intuito. Siamo nel 2016/2017 e il suo compagno, lo sceneggiatore Teodosio Losito, lo spinge ad avventurarsi nelle grandi produzioni, […] Nasce così il film «Bob and Marys, criminali a domicilio» con Laura Morante e Rocco Papaleo. Trama semplice, comicità spontanea. Costi imprevisti.

alberto tarallo

[…] La fuga verso un cinema popolare, lontano dalla nicchia di affezionati alla sensualità domestica di Gabriel Garko e Manuela Arcuri, frutta alla coppia Tarallo/Losito un gigantesco flop, così riassunto dall’amministratore unico della Ares film Massimo Giuseppetti agli investigatori: «La produzione ebbe costi rilevanti con notevole indebitamento verso banche, fornitori ed attori. Tutti i costi del film, circa 2 milioni di euro, vennero sostenuti dalla Ares come contrattualmente pattuito...il film, uscito nelle sale nel 2018, si rivelò un disastro al botteghino». «Bob e Marys» frutterà appena 200mila euro e la Ares non si rialzerà più.

Il fragile Losito somatizzerà l’insuccesso fino all’epilogo, nel gennaio 2019, con la scelta di impiccarsi a un termosifone della villa di Zagarolo. […] «Nel 2018 — prosegue Giuseppetti con la neutralità di un contabile — Losito vedendo all’orizzonte la crisi ha avviato una serie di trattative volte al rilancio ed alla ristrutturazione ha erogato risorse personali per pagare stipendi e Tfr al personale via via licenziato o dimesso e tacitando il mutuo bancario...»

tarallo losito

[…] In quello stesso periodo Mediaset (che partecipa con una rispettabile quota nella società) si sfila dalla produzione di «Donne d’onore» […] : «Nel marzo 2018 senza alcun preavviso, nè una motivazione e/o giustificazione Mediaset decise di non dar seguito agli impegni assunti con la Ares film e di non produrre più la serie commissionata» fa sapere Giuseppetti.

[…] Ares procede alla maniera di sempre. Scrive il consulente del pm Carlo Villani, il commercialista Igor Catania: «I dati di bilancio dell’esercizio 2019 non rilevano la presenza di alcun ricavo con una correlata drastica riduzione dei costi a riscontro ulteriore della incapacità dell’impresa di poter continuare l’attività aziendale».

alberto tarallo

[…] Riducendo il capitale, riportando i remi in barca si sarebbe potuto, forse, evitare il crac. Invece no: «La prosecuzione dell’attività dell’impresa — scrive Catania — in assenza dei presupposti per la continuità aziendale, può ragionevolmente aver gravato il dissesto». La Ares continua a sognare in grande. Accarezza l’idea di una fiction su Gianni Versace e intanto tratta con la parigina Gallimard per i diritti sul capolavoro di Marguerite Yourcenar «Memorie di Adriano».

teodosio losito

È questa una delle operazioni che vale a Tarallo l’accusa di bancarotta fraudolenta ed è descritta da Davide Bernardi, un suo collaboratore (nipote di un ex socio della Janus film di un tempo): «Mi ricordo che vi era in piedi un accordo tra Ares film con la casa editrice Gallimard di Parigi. Ricordo che vennero pagati circa 200mila euro per la cessione dei diritti e l’opzione con la casa editrice. Ricordo che Ares aveva i diritti di tale opera per aver pagato questa opzione. Nello stesso anno, 2018, la società chiudeva il bilancio di esercizio al 31.12.2017 con una forte perdita...». […]

ARTICOLI CORRELATI

ROCCO PAPALEO LAURA MORANTE Bob and Marys, criminali a domicilio. alberto tarallo foto di bacco ALBERTO TARALLO DA MASSIMO GILETTI -2 alberto tarallo adua del vesco non e' l'arena alberto tarallo non e' l'arena 2 alberto tarallo non e' l'arena 1 roberto rocco alberto tarallo iva zanicchi foto di bacco ROCCO PAPALEO LAURA MORANTE Bob and Marys, criminali a domicilio. alberto tarallo pino ammendola foto di bacco ROCCO PAPALEO LAURA MORANTE Bob and Marys, criminali a domicilio.