Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per "il Messaggero"

Ha chiesto quattro mila euro per sbrigare le pratiche burocratiche di un concorso vinto. Precisando che, a ritirare la somma sarebbe andato un amico. E quando hanno suonato al campanello nell'elegante palazzina di via Papiniano alla Balduina, l'anziana aveva raccolto in casa quanto aveva. Ignara del raggiro, ha consegnato nelle mani del truffatori circa 100 mila euro.

[…] La donna, A. A. romana di 85 anni, ha scoperto di essere stata raggirata qualche ora dopo, quando ha parlato con il vero nipote. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri che arrivati sul posto hanno eseguito i primi rilievi. La denuncia è stata registrata alla caserma di via delle Medaglie d'oro.

IL RACCONTO

[…] la vittima ha fornito un identikit del truffatore che si è presentato in casa, fingendo di essere un amico del nipote. «Quando ho risposto al telefono- ha riferito la vittima- mi ha detto "ciao nonna" e non mi sono resa conto di nulla. In casa non avevo i 4mila euro in contante, ecco perché ho raccolto i gioielli di famiglia». Quindi l'amara scoperta […] Quando le gazzelle dei carabinieri sono arrivate in via Papiniano ormai era troppo tardi: dei due malviventi non c'era più alcuna traccia.

LE INDAGINI

Ancora un raggiro dunque ai danni di un anziano. Con i casi che dopo la pandemia, secondo i dati raccolti da polizia e carabinieri, sono triplicati. Un'escalation di truffe ben organizzate: «Sono professionisti, veri attori» spiegano gli investigatori. Un allarme che si è tradotto in incontri che i carabinieri hanno organizzato nelle scuole, nelle parrocchie e nei centri anziani. Per informare non solo gli anziani ma anche le famiglie. «Il modus operandi è sempre lo stesso - sottolineano- e gli anziani vengono agganciati nella maggior parte dei casi al telefono».[…]