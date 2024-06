28 giu 2024 11:19

"TEMU", NUN TE TEMO! – AMAZON STA LAVORANDO A UN NUOVO SERVIZIO PER CONTRASTARE LA CONCORRENZA DEI SITI DI E-COMMERCE CINESI "TEMU" E "SHEIN" – L’AZIENDA DI JEFF BEZOS INTRODURRA’ UN CANALE PER LA VENDITA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI PER LA CASA CHE SARANNO SPEDITI DIRETTAMENTE DAI MAGAZZINI IN CINA, INVECE DI PASSARE, COME ACCADE ORA, PER GLI STABILIMENTI IN AMERICA…