I "THEBORDERLINE", GLI YOUTUBER COINVOLTI NELL'INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA IL PICCOLO MANUEL PROIETTI, STANNO FACENDO DI TUTTO PER SPARIRE DOPO LA MAREA DI INSULTI E DI MINACCE RICEVUTE IN SEGUITO ALLA TRAGEDIA DI CASAL PALOCCO - MATTEO DI PIETRO, CHE ERA ALLA GUIDA DELLA LAMBORGHINI, SI SAREBBE TRASFERITO A VITERBO, MENTRE VITO LOIACONO (QUELLO DEL VIDEO PUBBLICATO PRIMA DELLO SCONTRO DOVE INSULTAVA UNA SMART) SAREBBE ADDIRITTURA ALL'ESTERO…

Estratto dell'articolo di Romina Marceca per "la Repubblica - Edizione Roma" -

THEBORDERLINE

L’oppressione delle minacce di morte sui loro profili social, la voglia di eclissarsi e di non essere più influencer delle masse virtuali. Quella smania di protagonismo adesso si è trasformata desiderio di fuga dalla città. E così Matteo Di Pietro non è nella sua casa di Casal Palocco ma si è trasferito in provincia di Viterbo. Vito Lo Iacono è scomparso e c’è chi dice che sia addirittura all’estero. La fidanzata di Matteo, finita tra gli occupanti della Lamborghini per un errore di divulgazione dei nomi, ha chiuso tutti i profili social «per i troppi insulti».

vito loiacono.

Gli youtuber cambiano vita dopo l’incidente a Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel Proietti a 5 anni. I quattro occupanti della supercar presa a noleggio ( tra loro c’è anche Gaia Nota e Alessio Ciaffaroni) stavano concludendo una challenge che prevedeva «50 ore su una Lamborghini». La macchina è piombata sulla Smart della mamma di Manuel in via Macchia Saponara mentre la donna stava svoltando per via Mileto. La fiancata sventrata dall’impatto è quella dove era seduto il bambino di 5 anni. Salve la mamma e la sorellina di 4.

[…]

matteo di pietro

Nel frattempo su TikTok e Instagram ha preso il via la speculazione del dolore. Lo youtuber Yanezbrosky sostiene di avere immagini esclusive dello scontro «perché dovevo riprendere la loro challenge ma sono arrivato in ritardo» . […] Ovviamente il link Instagram per vedere queste immagini esclusive porta al nulla. Ma intanto Yanezbrosky totalizza quasi 70mila follower e un milione e 600mila like alla sua pagina.

[…]

Un altro tentativo di cercare seguaci, infine, è quello di un anonimo che ha creato il gruppo “Theborderline. ytdovetemorire” pubblicando il primo piano di Matteo Di Pietro e nella biografia i nomi dei cinque ragazzi forniti in un primo momento, con la frase: « che la vostra vita sia un inferno fino alla morte » . Totale follower: zero. Per fortuna.

ARTICOLI CORRELATI

gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 3 the borderline 1 incidente mortale casal palocco 4 incidente mortale casal palocco 3 incidente mortale casal palocco 1 incidente mortale casal palocco 2 gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 2 il post di vito loiacono dopo l incidente a casal palocco the borderline 2