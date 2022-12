14 dic 2022 15:36

"TI DO TALMENTE TANTE COLTELLATE CHE TI VOGLIO VEDERE MORIRE. COMPRO UNA PISTOLA E TI SPARO" - UN 50ENNE DI REGGIO EMILIA È STATO DENUNCIATO DAI GENITORI PER LE RIPETUTE MINACCE NEI LORO CONFRONTI PER OTTENERE DENARO CON CUI ACQUISTARE DROGA - IL TRIBUNALE HA DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO E IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO VERSO I GENITORI - OLTRE LE MINACCE, L'UOMO AVREBBE AGGREDITO IL PADRE E LA MADRE IN DIVERSE OCCASIONI…