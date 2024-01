9 gen 2024 18:50

"TI FACCIO VIOLENTARE SE NON TORNI CON ME" - UN 34ENNE DI ROMA È STATO ARRESTATO PER STALKING NEI CONFRONTI DELLA SUA EX RAGAZZA - L'INCUBO DELLA 29ENNE È INIZIATO SUBITO DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON L'UOMO: PRIMA I MESSAGGI DI MINACCIA ("TI FACCIO STRAPPARE GLI OCCHI DALLE ORBITE"), POI GLI APPOSTAMENTI SOTTO CASA E INFINE LE AGGRESSIONI FISICHE - LO STALKER LE AVEVA ANCHE INVIATO UNA FOTO NELLA QUALE AVREBBE VOLUTO FAR CREDERE ALLA VITTIMA DI ESSERE IN POSSESSO DI…