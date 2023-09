"TIKTOK CREA RIVOLTE" - LA "BBC" ACCUSA IL SOCIAL MEDIA CINESE DI PROMUOVERE CONTENUTI CHE "INVITANO A COMPORTAMENTI ANTISOCIALI" - LA TV BRITANNICA HA RICORDATO LA "CHIAMATA ALLE ARMI" PER SACCHEGGIARE I NEGOZI DI OXFORD STREET A LONDRA E LE RIVOLTE SCOPPIATE IN FRANCIA DOPO LA MORTE DEL 15 NAHEL PER MANO DI UN POLIZIOTTO - TIKOTK PRENDE LE DISTANZE, MA ALCUNI EX DIPENDENTI HANNO RIVELATO CHE L'ALGORITMO NON È ATTREZZATO ADEGUATAMENTE PER IMPEDIRE CHE…

video su tiktok sulle rivolte in francia

Estratto dell'articolo di Velia Alvich per il “Corriere della Sera”

Colpa dell’algoritmo di TikTok se si arriva alle rivolte in piazza. Lo ha rivelato un’inchiesta della Bbc: i contenuti che invitano a comportamenti antisociali vengono spinti dall’app […] È capitato questa estate nel Regno Unito. Una «chiamata alle armi» per saccheggiare i negozi di Oxford Street a Londra. […] Oppure le proteste nate alla Rainford High School, dove le studentesse hanno denunciato di essersi sentite umiliate per come è stata misurata la lunghezza delle gonne.

video su tiktok sulle proteste alla rainford high school

[…] Nell’indagine della Bbc emerge che anche i disordini per la morte del giovane Nahel M., ucciso questa estate in Francia con un colpo di pistola sparato da un poliziotto, hanno trovato online spazio per proliferare. E anche i casi di cronaca nera sono oggetto di questa trappola tecnologica che spinge gli utenti a creare contenuti virali, ma che qualche volta hanno portato anche ad accuse infondate nei confronti di innocenti.

video su tiktok degli omicidi in idaho

È capitato a Jack Showalter, incolpato ingiustamente per l’omicidio di quattro studenti in Idaho, lo scorso gennaio. Dito puntato proprio sull’app cinese: lo stesso video caricato su Snapchat fa poco più di 150 mila visualizzazioni, ma diventano 850 milioni su TikTok. Di chi è la colpa? I portavoce dell’app mettono le mani avanti: è «naturale» che le persone si interessino di casi simili. Non solo: i 40 mila dipendenti addetti alla sicurezza delle immagini fanno il possibile per bloccare i contenuti dannosi. Ma alcuni ex dipendenti del social smentiscono: l’algoritmo è stato creato per rendere virali le coreografie, non è attrezzato adeguatamente per impedire che comportamenti antisociali diventino una vera e propria frenesia.

