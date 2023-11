"TIKTOK È IL SOCIAL PIÙ USATO DALLE MAFIE” - IL PROCURATORE DI NAPOLI, NICOLA GRATTERI: “LÌ IL RAMPOLLO SI FA VEDERE RICCO, CON L'OROLOGIO D'ORO E LA MACCHINA DI LUSSO. IN QUALCHE MODO ATTRAE GLI IGNORANTI E I GIOVANI IN CERCA DI SOLDI - NOI SIAMO DI PIÙ, MA NON SIAMO ORGANIZZATI; MENTRE LE MAFIE, LE MASSONERIE DEVIATE, SONO COMPATTE E COESE - C'È MOLTA COCAINA IN GIRO, ANCHE CHI FA LE GUERRE È IMBOTTITO DI DROGHE CHIMICHE PESANTISSIME CHE SI TROVANO A OGNI ANGOLO DI STRADA”

Gratteri, chi fa guerre è imbottito di droghe pesantissime

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "C'è molta cocaina in giro, anche chi fa le guerre è imbottito di droghe chimiche pesantissime che si trovano a ogni angolo di strada. Sotto effetto di queste droghe si è capaci di fare tutto". Lo ha detto Nicola Gratteri ospite di Massimo Gramellini a 'In altre parole' su La 7.

Gratteri, Tik Tok il social più usato dalle mafie

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "TikTok è il social più usato dalle mafie, perché lì il rampollo si va vedere ricco, con l'orologio d'oro e la macchina di lusso. In qualche modo attrae gli ignoranti e i giovani in cerca di soldi". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato da Massimo Gramellini a 'In altre parole' su La 7.

Gratteri, noi non siamo organizzati, mafie e massoneria sì

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Le mafie? Per Nicola Gratteri ospite di Massimo Gramellini a "In altre parole" su La7 "noi siamo di più, ma non siamo organizzati; mentre le mafie, le massonerie deviate, sono compatte e coese".

Gratteri, l'evasione fiscale? Oggi non c'è più vergogna

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a "In altre parole" su La7, intervistato da Massimo Gramellini, interpellato sulla evasione fiscale, ha spiegato; "Oggi non c'è più vergogna, ma soprattutto si evade perché non c'è sanzione". "Se le tasse fossero più basse, le pagherebbero tutti? No, perché la convinzione dei furbi e degli spregiudicati è quella di non pagare".

Gratteri, i miei figli? Li ha educati mia moglie

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "Come ho educato i miei figli? Confesso, non li ho educati io. Sono figli di mia moglie. Sono stato troppo in giro per il mondo a contrastare la 'Ndrangheta". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a 'In altre parole', intervistato da Massimo Gramellini s La7.

