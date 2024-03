Estratto dell'articolo di Filippo Fiorini per "la Stampa"

Per 3 minuti e 25 secondi, Matteo Plicchi ha colpito la finestra della camera del figlio, prima di riuscire a sfondarla ed entrare. Lo ha sollevato, liberato della corda e adagiato sul pavimento. […] Poi, gli ha praticato il massaggio cardiaco, come indicava l'operatore del «118» al telefono. Era la sera dell'11 ottobre, una casa del centro di Bologna con migliaia di spettatori dal resto del mondo. Tutto è stato inutile, perché Vincent, 23 anni, star dei social sotto lo pseudonimo di Inquisitor Ghost, si era appena mostrato molto agitato in diretta su TikTok, era uscito dall'inquadratura senza interrompere la live e si era impiccato.

Matteo Plicchi […] Ha condotto un'indagine personale (che la procura locale ha invece archiviato) e, grazie anche alla vasta community di follower che aveva Inquisitor, ha scoperto che era stato vittima di una montatura. False accuse di pedofilia[…] Con il suo avvocato, Daniele Benfenati, ieri, Matteo Plicchi si è presentato da una giudice a Bologna. Ha sfidato TikTok e ha chiesto due cose: riaprire il profilo di Inquisitor Ghost a scopo commemorativo e avere una copia delle chat in cui Vincent veniva accusato ingiustamente e intimidito. Vuole denunciare gli stalker. Ma il social cinese non vuole e «tratta la vittima da colpevole, mentre i suoi carnefici sono serenamente on line».

TikTok cosa ha risposto?

«Che facendolo violerebbe la privacy delle persone che hanno scambiato messaggi con lui. A me non interessano le conversazioni che non siano moleste. Credo sarebbe facile per il giudice stabilire che cosa è rilevante e che cosa no».

[…] Su questo, che cosa risponde il social network?

«Che il suo profilo è stato congelato perché ha contenuti violenti e questo va contro le condizioni sottoscritte dagli utenti, il che ha dell'incredibile. Quella di Vincent era una diretta, una volta conclusa, è scomparsa dal profilo. Poi, in quelle immagini, che su di me hanno l'effetto di un massacro interiore, non c'è violenza. Si vede solo il sottoscritto che rompe la finestra. Comunque, vengono riprodotte da migliaia di utenti. TikTok dice di esserne molto preoccupato, ma quelle non riesce a bloccarle».

Ritiene che questo sia un messaggio sbagliato?

«I ragazzi ora vedono che è stato chiuso il profilo della persona che seguivano con gioia. Vincent è la vittima e viene trattato come il colpevole. Ma il suo principale carnefice e gli altri che hanno attaccato mio figlio, sono serenamente on line. Hanno cambiato nome utente e sono di nuovo lì».

Cosa crede dovrebbe fare TikTok?

«Potrebbe dire: banniamo chi sbaglia, mentre il ricordo della vittima, resta vivo. Quelli che faceva mio figlio erano bei contenuti, sarebbe un bel modo per commemorarlo. Ma questo, in Italia non si riesce ad ottenere, perché non c'è una legge contro il cyberbullismo».

