"LA UCCIDO PERCHÉ LEI MI HA UCCISO MORALMENTE. MI HA FATTO PASSARE PER PAZZO, LO SCRIVO PERCHÉ ANDRÒ IN GALERA" - LE AGGHIACCIANTI NOTE SUL TELEFONO DI GIOVANNI PADOVANI, L’UOMO CHE HA UCCISO A MARTELLATE L’EX COMPAGNA, ALESSANDRA MATTEUZZI, A BOLOGNA - L'EX CALCIATORE USAVA IL CELLULARE COME "DIARIO" CON GLI APPUNTI PER LA PREPARAZIONE DEL DELITTO - LE SUE RICERCHE SU GOOGLE: "DOVE È PIÙ DIFFICILE RINTRACCIARE UN CADAVERE", "STATI DOVE NON VALGONO LE LEGGI ITALIANE" E " COSA FA UN DETENUTO TUTTO IL GIORNO?"

Estratto dell'articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

giovanni padovani

[…] «Cosa fa un detenuto tutto il giorno?», è una delle ricerche trovate nella cronologia web del telefono di Giovanni Padovani da inizio giugno 2022. […] «Nastro isolante, martello, corda (meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire a casa sua e portare manette. Domenica 21 agosto inizio chat». Lo scrive nelle note del cellulare la sera del 20 agosto 2022, tre giorni dopo Padovani aspetta sotto casa a Bologna l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, e la massacra a colpi di martello, calci e usando anche una panchina.

alessandra matteuzzi

PREMEDITAZIONE

Il consulente tecnico nominato dal procuratore aggiunto Lucia Russo e dal pm Domenico Ambrosino ha depositato i risultati della consulenza sullo smartphone del calciatore ventisettenne, […] «riteniamo che la contestazione dell'aggravante della premeditazione sarà inevitabile», affermano gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, legali della famiglia di Alessandra.

L'app delle note di Padovani sono una sorta di diario. Il 2 luglio il giocatore si sfoga e al contempo prepara il terreno per quella che nella sua mente rappresenta una giustificazione: «La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente. Mi ha manipolato è usato, facendomi passare per pazzo, ma la pazza è lei. Direte: lui l'ha uccisa, non sta meglio, anzi è lui il pazzo, ma non è così. Lei mi ha tradito, lo scrivo perché andrò in galera e così la polizia capirà il male che lei mi ha fatto».

il sangue davanti alla casa di alessandra matteuzzi

Prima però ci sono mesi di stalking, soprusi, vessazioni. Il 23 aprile Padovani invia uno screenshot alla madre: «Sono le telecamere di casa sua e ha il suo cellulare in mano. Sono riuscito a entrare», facendo capire di poter disporre delle immagini del sistema di videosorveglianza di Alessandra. Che, nella sua disperazione, chiede aiuto anche alla donna. […] La madre lo difende: «Guarda, Giovanni non è mai stato come dici con nessuno. Su queste cose ti sbagli». […]

giovanni padovani 1

FUGA IN ALBANIA

Dall'11 giugno fino a poche ore dal delitto architetta il metodo più efficace per uccidere la sua ex, vagheggia la fuga, si prepara a un possibile arresto. Digita a ripetizione: «Quanto ci vuole per morire per strangolamento», «con un colpo alla testa forte con una spranga riesce poi a urlare?», «dove perde meno sangue una persona con un coltello». Quindi pensa al «posto migliore per nascondersi con una persona morta» e «dove è più difficile rintracciare un cadavere».

ALESSANDRA MATTEUZZI

Il 23 agosto Padovani abbandona il ritiro con la squadra, prende un aereo e va a Bologna per mettere in atto il suo piano. Alle sei di sera ha un dubbio […] Prima di massacrare la ex esplora altre possibilità, si informa su «tariffe per uccidere», «il rapimento perfetto», «pagare una persona per picchiare».

A due giorni dall'agguato prova a immaginare una via di fuga: «Per andare in Albania serve il passaporto», «Stati dove non valgono le leggi italiane» o «dove non conta la pena di morte». […]

Padovani sapeva già cosa avrebbe fatto e le conseguenze: […]«si può usare il cellulare in prigione», «quante volte si può andare a trovare un detenuto». Il calciatore ora è nel carcere di Bologna, è rilassato e impassibile, il giorno dopo l'omicidio si è seduto a pranzo con gli altri detenuti e ha mangiato di gusto. […]

