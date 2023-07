31 lug 2023 18:48

"VABBÈ CHE NOSTRO SIGNORE DICE: 'OGNUNO PRENDA LA PROPRIA CROCE'....MA NON QUESTA PERÒ" - A VICENZA UNA CROCE IN FERRO È CADUTA DA UN CAMPANILE, A CAUSA DEL VENTO, E HA CENTRATO IN PIENO L'AUTO DEL SACERDOTE, DISTRUGGENDOLA. PER FORTUNA NESSUNO È RIMASTO FERITO E IL PARROCO, DON PAOLO FACCHIN, L'HA PRESA CON IRONIA: "ADESSO PAZIENTERANNO I PARROCCHIANI, SE ARRIVO IN BICICLETTA QUALCHE MINUTO IN RITARDO PER LA MESSA…" - VIDEO