IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI A GARDONE RIVIERA, LA CASA-MUSEO DI GABRIELE D'ANNUNZIO NEL 2022 HA REGISTRATO UN INCREMENTO DEGLI INGRESSI DI QUASI IL 50%

Massimo De Angelis per “Libero quotidiano”

La rinascita turistica della Lombardia, certificata da numeri di presenze (soprattutto estera) davvero importanti, ha visto il coinvolgimento di numerose strutture culturali della regione. Non solo a Milano, che dispone di musei, gallerie d'arte e centri espositivi di livello internazionale, ma pure in altre province, a partire da Brescia. E l'anno appena terminato, per il celebre Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera ha rappresentato un momento record, di vera ripresa, con un incremento degli ingressi di quasi il 50% rispetto al 2021 (per la precisione 49,40%) che ha portato lo scenografico sito a chiudere il 31 dicembre con 267.512 visitatori, contro i 179.047 di dodici mesi prima.

Bisogna ricordare la valenza storica del posto, che risulta un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 sulla sponda del lago di Garda. Committente fu il poeta e romanziere Gabriele D'Annunzio che qui è sepolto e che ne affidò il progetto in modo che il luogo fungesse da memoria della sua «vita inimitabile» e ricordasse le imprese dei nostri soldati durante la prima guerra mondiale. Oggi è un monumento aperto al pubblico e come ha dichiarato il presidente dell'apposita Fondazione, Giordano Bruno Guerri, «Una tra le case museo più frequentate al mondo».

Il noto scrittore e giornalista, commentando il positivo dato di afflusso, ha poi sottolineato come «questo risultato conferma un valido modello gestionale e che nell'ultimo periodo è stato capace di far fronte con tenacia alla crisi pandemica generale. Dopo aver superato le difficoltà dell'emergenza Covid, il Vittoriale degli italiani affronterà anche il problema della crescita delle bollette, nel modo migliore per i visitatori, così da onorare il 160° anniversario della nascita di Gabriele d'Annunzio e le città Bergamo - Brescia capitali della cultura: cioè senza aumentare il costo dell'entrata ma offrendo nuovi servizi, iniziative e bellezze».

Per il 2023 sono in cantiere diversi progetti, a cominciare dalla grande festa che il prossimo 11 marzo, giorno del compleanno di D'Annunzio, darà il via alla stagione primaverile del complesso. Per l'occasione verranno allestite due mostre, con la prima a raccontare sotto una luce inedita, e attraverso le opere di molti artisti contemporanei, la figura di Vittorio Cini, famoso imprenditore e mecenate del Novecento. La seconda avrà come protagonista il pittore Lorenzo Viani e, ideata insieme al Comune di Viareggio, è in programma negli spazi di Villa Mirabella.

Invece all'inizio della stagione calda, dal 26 maggio al 4 giugno, il Vittoriale ospiterà alcune manifestazioni di 'GardaLo', il primo festival culturale del versante lombardo del lago di Garda. Durante questo anno sarà organizzata una significativa edizione della kermesse, un evento diffuso in varie località dell'area che si propone di diventare un «momento topico del calendario estivo bresciano e lombardo», spiega Giordano Bruno Guerri. Un Vittoriale, quindi, sempre più vivo e simile a come il Vate lo aveva immaginato per il suo luminoso avvenire.

