28 nov 2023 12:24

"VEDIAMO SE URLA COME UN UOMO O COME UNA DONNA" - I MESSAGGI CHE INCHIODANO I DUE 15ENNI ACCUSATI DELL'OMICIDIO DI BRIANNA GHEY, LA RAGAZZA TRANS DI 16 ANNI UCCISA IN UN PARCO IN INGHILTERRA CON 28 COLTELLATE - I DUE, UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA, AVREBBERO DISCUSSO IN CHAT SULLE MODALITÀ PER AMMAZZARLA E PER ATTIRARLA NEL PARCO, DOVE E' STATA UCCISA: "VOGLIO PUGNALARLA ALMENO UNA VOLTA, ANCHE SE È MORTA, PERCHÉ È DIVERTENTE"-