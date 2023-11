"VENGO DA UN PAESE CHE È NOTO PER I NAZISTI PIÙ FEROCI. E HO VISSUTO PREGIUDIZI A CASA MIA" - ARNOLD SCHWARZENEGGER HA RICEVUTO L'"AWARD OF COURAGE" DEL MUSEO DELL'OLOCAUSTO PER IL SUO IMPEGNO CONTRO L'ANTISEMITISMO - L'ATTORE È FIGLIO DI UN MEMBRO DEL PARTITO NAZISTA CHE HA SERVITO NELL'ESERCITO TEDESCO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE: "HO PENSATO CHE LA PROSSIMA GENERAZIONE NON DEVE ESSERE UGUALE ALLA PRECEDENTE..." - VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

Arnold Schwarzenegger è stato premiato dal Museo dell'Olocausto durante una cerimonia a Beverly Hills. […] ha ricevuto il primo "Award of Courage" del museo di Los Angeles per il suo impegno contro l'antisemitismo e il bigottismo. "Ho ricevuto molti riconoscimenti per il mio corpo: Mr. Universo, Mr. Mondo, Mr. Olympia e tutte queste cose. Questo è un premio per il mio cuore, quindi è fantastico", ha dichiarato Schwarzenegger ai giornalisti.

L'attore ed ex governatore della California, austriaco di nascita, è figlio di un membro del partito nazista che ha servito nell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. "Soprattutto perché vengo da un Paese che è noto per essere stato parte integrante della Seconda Guerra Mondiale e per aver avuto i nazisti più feroci...ho pensato che fosse importante uscire e far sapere alla gente che la prossima generazione non deve essere uguale alla precedente, che la prossima generazione può cambiare. E ho vissuto pregiudizi a casa mia", ha detto Schwarzenegger. […]

