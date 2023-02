"È VERA LA NOTIZIA DELLO SPOSO ALLATTATO DALLA MAMMA PRIMA DEL MATRIMONIO? NO, MA RACCONTA TANTO DI COSA SIAMO DIVENTATI (E QUANTO AMIAMO LE MILF)" - MICHELE MONINA: "LEGGENDO LA NOTIZIA, SUBITO SONO CORSO A PENSARE A COME AVREI POTUTO USARLA PER ALLESTIRCI SU UNA QUALCHE METAFORA DELLA NOSTRA CONTEMPORANEITÀ" - "TIRARE IN BALLO LE MAMMELLE RENDE IL TUTTO FASTIDIOSO E DISAGEVOLE. SULL’ATTRAZIONE CHE IL SENO ESERCITA SULL’UOMO, HO GIÀ SPIEGATO ALTROVE DI COME SIA UN RETAGGIO ANCESTRALE. C’È POI UNA GENERAZIONE, CHE…"

MICHELE MONINA

Estratto dell'articolo di Michele Monina per www.mowmag.it

C’è stato un tempo, non credo di essere più in grado di stabilire quanto lontano, nel quale le notizie che uscivano erano verificate. […] la parola fake news non era stata ancora coniata, figuriamoci se era una costante della nostra quotidianità.

Poi è arrivata la rete, e lo dice uno che in rete ci lavora, quindi figuriamoci se è un prenderne le distanze. […] Di qui le fake news, create a dovere per generare traffico, leggi alla voce click, ma a volte anche generate erroneamente per mancanza di tempo e di modo di verificarle da giovani, quasi sempre, pagati poco e un tot al chilo, di qui anche le foto pubblicate per sbaglio, gli sfrondoni, le tante imprecisioni.

LATTAZIONE PARAFILIA - IL FETICISMO DELL ALLATTAMENTO

Metteteci anche che pur volendo, certe notizie non sono proprio notizie, quindi verificarle sarebbe quasi impossibile, […] del resto sono spesso notizie relative a argomenti poco rilevanti, più curiosità o gossip, ma quasi sempre senza andare a intaccare le vite di persone conosciute, quindi non eccessivamente dannose.

milf porn

Per questo, leggendo la notizia del tipo che è stato beccato dalla wedding planner poco prima del suo matrimonio mentre, chiuso nei bagni delle signore, si stava facendo allattare dalla madre, non sono stato lì a chiedermi se fosse o meno una notizia vera o verificata, ho semplicemente sussultato, perché nel suo essere mestamente credibile, subito sono corso a pensare a come avrei potuto usarla per allestirci su una qualche metafora della nostra contemporaneità.

milf porn

[…] La notizia […] che il tutto non abbia portato a una rottura tra i due fidanzati sul punto di sposarsi, cioè che lo stare attaccato al seno materno, trattandosi, a occhi, di seno di donna matura, chiamarla MILF genererebbe tutto un sottobosco di ambiguità morbose e incestuose decisamente distraenti, seppur nello specifico più che di MILF, letteralmente Mother I Like to Fuck, madre che vorrei scoparmi, si dovrebbe dire MILS, Mother I Like to Suck, madre che vorrei succhiare[…] a dare al tutto un senso di surreale, quasi cristallizzazione di uno stato di spaesamento e al tempo stesso di rassegnazione a dar per buono quello che il destino di ci pone di fronte.[…]

allattamento seno 14

[…] tirare in ballo le mammelle rende il tutto sufficientemente fastidioso e disagevole a beneficio di chi scrive, che poi sarei io, a rendere quindi il tutto ancora più stridente la notazione che spesso ci si sente fare, specie da chi si muove in area vegana, di come l’uomo sia il solo essere vivente, tra i mammiferi che continua a bere il latte anche dopo lo svezzamento, seppur, fatta eccezione per lo sposo colto a suggere il seno materno prima del matrimonio di cui si parla, […] tendenzialmente il latte che l’uomo beve è latte vaccino, non certo di donna.

allattamento seno 6

Sull’attrazione che il seno esercita sull’uomo, quello sì inteso come uomo del genere umano, seppur oggi andrebbe specificato uomo etero, […] ho già spiegato altrove di come sia un retaggio ancestrale di quando ancora ci muovevamo non in maniera eretta, riproduzione, i seni, delle protuberanze delle natiche, invito alla riproduzione di quando il sesso veniva praticato doggy style, vedi tu come parto da una notiziola divertente e finisco a parlare di evoluzione del genere umano, sempre circumnavigando un paio di tette. Ora, analizziamo gli ingredienti sul tavolo.

milf superdotata

MATRIMONIO

C’è un uomo adulto che evidentemente non vuole crescere. C’è una madre, […] C’è una wedding planner, Dio mio. C’è una donna che riceve una ferale notizia e finge che nulla sia successo. C’è la questione delle MILF, appena accennata, l’ageismo, quindi, l’eros nella terza età, il complesso di Edipo, certo, il parlare a suocera perché nuora intenda, tutta quella roba lì. C’è il latte, che fa bene alle ossa, ma evidentemente nuoce alla crescita mentale, Peter Pan era un orfanello, certo, ma qui forse sconfiniamo nel paradosso.

C’è una generazione, non è dato sapere l’età degli sposi, ma a occhio non meno di venti e non più di quaranta, non fosse altro perché altrimenti scivoleremmo oltre il genere MILF, passando al granny, con ben altre implicazioni, che è passata dal non voler abbandonare il tetto materno (non stiamo qui a fare stupide battutine giocando su tetto e tetta, vi prego) all’abbandonarlo nonostante tutto in un rassegnato lasciarsi vivere […]

allattamento seno 1

C’è infine una fake news, volendo allargare lo sguardo, che però ci fa sorridere. E comunque, diciamolo, MILS è un gran bell’acronimo, spero PornHub ci faccia su una categoria e mi mandi i diritti d’autore.

ARTICOLI CORRELATI