Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per roma.repubblica.it

"In altre occasioni sono state sporte denunce per fatti analoghi da uomini che lei aveva sedotto e poi aveva causato loro situazioni di disagio". A quanto pare non è la prima volta che Virginia Sanjust di Teulada viene segnalata per un rapporto controverso con le persone che ha frequentato. Adesso però rischia il processo anche per aver distrutto casa della nonna.

"E' vero che ho sfasciato casa di nonna, ma non ho estorto soldi. Ritengo che la mia persona valga più delle case", si è difesa l'ex volto televisivo adesso accusata di essersi introdotta a casa del suo ex, danneggiando anche l'appartamento di sua nonna, Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, famosa attrice degli anni '50.

L'indagata discende infatti da una famiglia di artisti, considerando che il nonno e marito della Lualdi era l'attore Franco Interlenghi, la madre è Antonella Interlenghi, conosciuta con i film natalizi di Carlo Vanzina e apprezzata anche nelle fiction televisive. Ha anche un pizzico di sangue blu, visto che il padre è Giovanni Sanjust di Teulada.

Gli atti dell'inchiesta raccontano però della caduta dell'aplomb nobiliare ereditato dal genitore sardo. Sono numerose le testimonianze di poliziotti, carabinieri, vittime e vicini di casa che raccontano i fatti accaduti tra maggio 2019 e aprile 2020.

Una serie di eventi per cui era finita anche ai domiciliari in una casa di cura. Inizialmente la quarantenne avrebbe preso di mira un coetaneo che avrebbe deciso di troncare la relazione sentimentale intrapresa da poco.

"Il 14 dicembre del 2019 - si legge nell'annotazione delle forze dell'ordine - (la vittima ndr) aveva sentito i pompieri che cercavano di entrare in casa forzando la serratura. Tale intervento era stato operato su richiesta della Sanjust la quale aveva detto di voler rientrare in casa". All'arrivo dei militari dell'Arma "la Sanjust aveva reagito con violenza ferendo un carabiniere". Dopo un paio di settimane si era ripresentata a casa dell'uomo. E ancora il 31 gennaio del 2020, quando aveva citofonato ripetutamente, sedendosi nell'androne del palazzo per poi uscire accompagnata dai carabinieri.

(...)

