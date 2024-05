"VI AMMAZZIAMO PAGLIACCI" - A MILANO 50 PERSONE HANNO CIRCONDATO E MINACCIATO LA POLIZIA PER IMPEDIRE L’ARRESTO DI UNA 39ENNE COLOMBIANA CHE, UBRIACA, STAVA SFASCIANDO UN BAR – PRIMA TRE GIOVANI, TRA CUI IL FIGLIO DELLA DONNA, HANNO AGGREDITO I POLIZIOTTI. POI LE ALTRE PERSONE SI SONO AVVICINATE IN MODO MINACCIOSO AL PUNTO DA COSTRINGERE GLI AGENTI A CHIAMARE RINFORZI – LA DONNA E I TRE RAGAZZI SONO STATI ARRESTATI

(ANSA) - Momenti di tensione ieri sera in via Solari a Milano dove, per portare via una donna colombiana di 39 anni che, ubriaca, stava sfasciando un bar, è stato necessario l'intervento di cinque pattuglie della Volante. Prima, infatti, tre giovani, tra cui il figlio della donna, hanno cercato di impedire che fosse portata via, mentre una cinquantina di passanti e residenti ha poi circondato la prima pattuglia intervenuta con fare minaccioso tanto che è stata costretta a fare intervenire i rinforzi.

Un agente ha avuto lesioni al polso e alla fine la donna, suo figlio di 20 anni, e altri due giovani di 19 e 22, tutti con precedenti, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e violenza a Pubblico ufficiale per aver minacciato e aggredito i poliziotti cercando di impedire l'arresto. Gli agenti sono al lavoro sulle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare gli appartenenti del folto gruppo che ha circondato i poliziotti.

“VI AMMAZZIAMO PAGLIACCI”, POLIZIOTTI CIRCONDATI DA 50 PERSONE IN VIA SOLARI: SALVATI DAI COLLEGHI

[...] Il primo equipaggio dell'Ufficio prevenzione generale è arrivato alle 20.30 davanti al bar: alla vista della polizia, la donna si è agitata ancor di più e ha cercato di rientrare nel locale per danneggiarlo ancora. In quel frangente, sono intervenuti il figlio della donna e i due amici per difendere la trentanovenne, aggredendo gli agenti e urlando frasi come "Vi ammazziamo, pagliacci". [...]

