"VI TULIPANO TUTTI" – SILVIO BERLUSCONI, APPENA DIMESSO DALL'OSPEDALE, FESTEGGIA LA DOMENICA DELLE PALME CON UN POST SU INSTAGRAM, CON FOTO DAL SUO NUOVO CAMPO DI TULIPANI DI ARCORE: “OGGI PER ME È LA FESTA DI TUTTI I FIORI. IO LI AMO TUTTI, MA PIÙ DI TUTTI I TULIPANI, PER LA VARIETÀ DEI LORO COLORI. VI TULIPANO, NO SCUSATE HO SBAGLIATO; VI SALUTO E VI ABBRACCIO TUTTI!”

Estratto da www.monzatoday.it

il post instagram di silvio berlusconi sui tulipani

[…] L'ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, patron del Monza Calcio e senatore in carica, si è fatto immortalare nel giardino della sua villa di Arcore dove ha annunciato di aver fatto fiorire un grande campo di tulipani. Una moda che in Brianza sta crescendo e sono diversi i giardini you pick che hanno aperto i battenti.

[…]

"Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori" ha dichiarato a commento dello scatto dove si intravede anche uno dei suoi cani. "Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti".

