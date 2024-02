"A VICENZA LA SITUAZIONE È CRITICA" – IL SINDACO GIACOMO POSSAMAI LANCIA L’ALLERTA PER IL MALTEMPO: "CI SONO ALLAGAMENTI IMPORTANTI. EVITATE GLI SPOSTAMENTI” – ALCUNI QUARTIERI DELLA CITTA’, COME QUELLO DOVE SI TROVA LO STADIO E LA STAZIONE FERROVIARIA SONO SOTT’ACQUA - LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UNA ALLERTA ROSSA SU PARTE DEL VENETO E ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA… - FOTO + VIDEO

(ANSA) - L'alluvione che sta coinvolgendo in queste ore la città di Vicenza ha interessato anche l'intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott'acqua. In queste ore si stanno susseguendo i controlli per valutare i danni causati dall'acqua penetrata all'interno dell'impianto, dove si trovano anche la sede e gli uffici della società. Da un primo sopralluogo il campo di gioco, che è più alto da quando è stato rifatto, non risulterebbe allagato: l'acqua che ha interessato solo le fasce. Da valutare invece eventuali danni ad impianti elettrici, led e audio.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha annullato gli impegni della mattina di oggi per seguire l'evolversi del maltempo. Sarà presente per un punto stampa sulla situazione nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera alle ore 12 con l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin.

Secondo quando spiegato dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai in un videomessaggio registrato alle 5 dopo una riunione del Coc "continua l'allarme: chiusa infatti la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città".

"Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti - l'appello del primo cittadino - per consentire interventi di soccorso e protezione civile". Nella notte il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo e questo ha convinto i tecnici ad aprire il bacino di laminazione di Caldogno, che è dunque entrato in funzione. Diversi allagamenti vengono registrati in città, con numerosi quartieri paralizzati, in particolare la zona dello stadio della stazione ferroviaria e altri quartieri.

Preoccupa il livello del fiume Retrone, tracimato in più punti. Al momento rimane chiuso il traffico ferroviario, nel tratto tra Vicenza e Padova, interrotto da ieri pomeriggio alle 16. Sono interrotte anche le linee che da Vicenza conducono a Treviso e a Schio (Vicenza). Forti disagi per i pendolari, per i quali sono stati attivati numerosi servizi bus. Al momento l'Alta velocità viene deviata via Bologna, mentre i treni regionali collegano Padova e Verona bypassando Vicenza e utilizzando la linea per Monselice. Sopralluoghi dei tecnici sono in corso per capire la situazione tra Vicenza e Padova.

Bonaccini: 'Speriamo passi tutto senza conseguenze'

In Emilia-Romagna, da ieri è stata disposta una "allerta arancione" per un eventuale rischio di "frane, speriamo che passi tutto senza conseguenze. Visto che di conseguenze ne abbiamo avute già abbondantemente" ai tempi dell'alluvione dello scorso maggio. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'Start' su Sky Tg 24 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. [...]

