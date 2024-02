28 feb 2024 20:01

"VIENI A MILANO, VEDIAMO SE HAI VOGLIA DI DIRMI IN FACCIA CHE TI SCOPI MIA MOGLIE E CHE I MIEI FIGLI TI CHIAMANO PAPÀ" - FEDEZ SBROCCA CONTRO L’UTENTE “ASS.ESSORE2” CHE, SU INSTAGRAM, LO AVEVA INSULTATO: “RIDO MENTRE LA TUA VITA VA A ROTOLI, TRA SEI MESI DORMIRAI IN MACCHINA COME I PADRI DIVORZIATI. TRA POCO MI SCHIATTO (MI PORTO A LETTO, NDR) CHIARA FERRAGNI" - GLI INTERNAUTI SI SCHIERANO DALLA PARTE DI FEDERICO: "PENSATE CHE FACCIA RIDERE? DI MEZZO CI SONO DUE BAMBINI..." - VIDEO!