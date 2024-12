5 dic 2024 19:42

"VIERI? GLI SCRISSI 'FIGLIO DI PUTTANA' SULLA MACCHINA. VOLEVO CHE I TIFOSI LO VEDESSERO" - TRA LE MOLTE FRECCIATONE RIFILATE DA ELISABETTA CANALIS A "BELVE", LE PIÙ CROCCANTI SONO DEDICATE A "BOBONE": "ME NE AVEVA FATTE TALMENTE TANTE CHE LO VOLEVO MANDARE A APPIANO GENTILE CON LA MACCHINA SFREGIATA. NON LASCIAVA MAI FUORI L'AUTO. IL FATTO CHE QUELLA VOLTA NON L'AVESSE MESSA NEL GARAGE FU UN MESSAGGIO DIVINO..." - VIDEO