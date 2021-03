IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA COVID CHE SOSTITUISCE L’ULTIMO DPCM: IL PROVVEDIMENTO SARA' IN VIGORE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE 2021. NEI GIORNI 3, 4 E 5 APRILE, A ECCEZIONE DELLE REGIONI IN ZONA BIANCA, SI APPLICHERANNO LE MISURE STABILITE PER LA ZONA ROSSA - DAL 15 MARZO AL 2 APRILE E IL 6 APRILE TUTTE LE REGIONI SARANNO ALMENO IN ZONA ARANCIONE – SPOSTAMENTI, PARENTI E AMICI, NEGOZI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE