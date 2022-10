FLASH! – L’ESPLOSIONE DEL PONTE IN CRIMEA HA LA STESSA MATRICE DELL’ATTENTATO A DARYA DUGINA. SE QUELLO ERA STATO FATTO IN MANIERA AUTONOMA DAGLI UCRAINI, QUESTO IDEM CON PATATE - ESISTE UNA FRANGIA ULTRAS DEI SERVIZI SEGRETI DI KIEV CHE ORMAI AGISCE AUTONOMAMENTE, ESALTATA DALLE VITTORIE. È SEMPRE PIÙ DIFFICILE TENERLI BUONI E PER GLI AMERICANI È UNA BELLA GRANA: OGNI PASSO FALSO PUÒ SCATENARE L’APOCALISSE - A WASHINGTON HANNO LE PALLE PIENE DI ZELENSKY E COMPAGNIA, E STANNO TRACCHEGGIANDO SULL’INVIO DI ALTRI LANCIARAZZI HIMARS A KIEV – BISOGNA FAR ABBASSARE LA CRESTA ALL'EX COMICO IN VISTA DEL 20 NOVEMBRE. QUEL GIORNO C’È L’IMPORTANTISSIMO G20 DI BALI, DOVE “MAD VLAD” E “SLEEPY JOE” SI INCONTRERANNO, E UNA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE USA VUOLE APRIRE LA TRATTATIVA PER LA PACE PRIMA DI ALLORA (NON A CASO, BLINKEN È TORNATO A PARLARE DI NEGOZIATI DIPLOMATICI…)