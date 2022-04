"VOGLIO MORIRE!" - STA FACENDO IL GIRO DEL WEB IL VIDEO DI UNO STRANIERO DISPERATO CHE A SHANGHAI HA TENTATO DI FORZARE IL BLOCCO COVID PER ANDARSI A UCCIDERE - L'UOMO, FORSE UN FRANCESE, VIENE FERMATO DALLA POLIZIA, CHE LO AVVISA: "SEI VENUTO IN CINA, QUI DEVI RISPETTARE LE LEGGI E I REGOLAMENTI" - IMMOBILIZZATO A TERRA, PIANGE SENZA SOSTA, MA QUANDO GLI AGENTI SI RILASSANO, NE APPROFITTA PER TENTARE UNA NUOVA FUGA E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Straniero a Shangai forza il blocco

Sono emersi filmati strazianti di uno straniero disperato che a Shanghai è stato arrestato da quattro funzionari che indossavano tute protettive durante il severo blocco del Covid-19 della città cinese.

La prova che l'isolamento zero-Covid di Shanghai di un mese è diventato quasi insopportabile per molti dei 25 milioni di cittadini della città sta emergendo anche fuori dal paese quasi ogni giorno grazie a Internet, che in Cina è pesantemente censurato.

Il video ampiamente diffuso – e subito rimosso - mostra un uomo caucasico che di notte cerca di sfondare le barriere di metallo in una strada di Shanghai, prima di essere tirato indietro e trascinato a terra dalle quattro persone in tute protettive.

«Voglio morire», grida ripetutamente l'uomo in un misto di mandarino, francese e inglese, con un accento che alcuni utenti hanno riconosciuto come francese. Una delle persone che lo trattengono gli risponde: «Sei venuto in Cina, qui devi rispettare le leggi e i regolamenti». Un altro gli dice: «Calmati, calmati».

Straniero a Shangai forza il blocco 2

L'uomo ripete «Voglio morire» dozzine di volte mentre continuava a lottare contro la polizia Covid prima di arrendersi e accettare il suo destino. Mentre è immobilizzato a terra, piange disperato.

A un certo punto, parlando in francese, si sente l'uomo dire «à l'hopital» o «all'ospedale». Ha anche gridato «a nessuno importa», ripetendo: «Vado a uccidermi. Sto per uccidermi. Adesso mi uccido. Non importa, guarda. Mi ucciderò». A un certo punto gli ufficiali sembrano abbassare la guardia, pensando che l'uomo si sia rilassato. Gli hanno brevemente tolto le mani di dosso mentre era seduto nel mezzo di una strada secondaria bloccata. L'uomo ha visto la sua opportunità e ha tentato un'altra fuga, correndo lungo la strada, ma si è schiantato contro una barriera di metallo ed è stato arrestato una seconda volta.

Non è chiaro quando il video sia stato registrato, ma coloro che lo hanno condiviso sui social media hanno detto che era a Shanghai durante il recente blocco. Non era inoltre chiaro dove stesse correndo quando è stato arrestato.

Straniero a Shangai forza il blocco 3

La città ha eretto barriere metalliche verdi in tutta la città per chiudere le aree e prevenire la diffusione del Covid-19. Alcune immagini mostrano recinzioni verdi all'esterno dei blocchi residenziali, che impediscono a chiunque di andarsene.

