28 nov 2023 17:06

"VOGLIO PAGARE QUELLO CHE SARÀ GIUSTO PER AVER UCCISO LA MIA EX FIDANZATA" - FILIPPO TURETTA DURANTE L'INTERROGATORIO, DAVANTI AL GIP, IN CARCERE: "SONO AFFRANTO PER LA TRAGEDIA CHE HO CAUSATO. NON VOGLIO SOTTRARMI ALLE MIE RESPONSABILITÀ" - "STO CERCANDO DI RICOSTRUIRE NELLA MIA MEMORIA LE EMOZIONI E QUELLO CHE È SCATTATO IN ME QUELLA SERA" - "FIN DA SUBITO ERA MIA INTENZIONE CONSEGNARMI E FARMI ARRESTARE" (PERCHÉ, ALLORA, È SCAPPATO PER UNA SETTIMANA?)