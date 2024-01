"VOLEVAMO UN FIGLIO. IL MEDICO CI HA CHIESTO PERCHE' NON AVESSIMO TROVATO UN UOMO DA PORTARCI A LETTO" - DUE DONNE LESBICHE INGLESI RACCONTANO LA LORO ODISSEA NEL TENTATIVO DI DIVENTARE MADRI - DOPO UNA SERIE DI DELUDENTI CONSULTAZIONI SULLA FERTILITÀ E TENTATIVI DI INSEMINAZIONE INTRAUTERINA, CHE NEL REGNO UNITO È UNA PROCEDURA COSTOSISSIMA, LE DUE HANNO LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI: "NON SAPPIAMO CHE ALTRO FARE…"

Elissa Hillier e la moglie kaylee

Estratto da www.leggo.it

Una coppia di donne lesbiche desiderosa di avere un bambino è rimasta sconcertata quando un medico di base ha chiesto loro perché non avessero trovato un uomo da portarsi a letto e se sapessero che per avere un bambino è necessario lo «sperma dell'uomo». Una vicenda avvenuta in Inghilterra, come raccontano i tabloid britannici.

La terribile testimonianza

[…] Elissa Hillier, 32 anni, e di sua moglie Kaylee, 35, […] residenti a Manchester, nel Regno Unito, […] hanno affrontato un'esperienza travagliata nel tentativo di realizzare il loro sogno di diventare genitori, si legge sul Daily Mail. Il loro viaggio è iniziato con una serie di deludenti consultazioni sulla fertilità nel loro Paese. Nel corso di una di queste, nello studio di un medico di base a Salford, le due donne hanno vissuto un momento particolarmente doloroso. Il dottore ha risposto alle loro preoccupazioni in modo insensibile, […]

Elissa Hillier e la moglie kaylee

La richiesta d'aiuto

Profondamente ferite e deluse da questa esperienza, Elissa e Kaylee hanno deciso di rivolgersi a cliniche della fertilità sia nel Regno Unito che in Danimarca. Nonostante diversi tentativi, inclusa un'inseminazione intrauterina, il risultato non è stato positivo.

Ora, la coppia sta affrontando il difficile percorso della fertilizzazione in vitro (IVF) nel Regno Unito, una procedura costosa che ha messo a dura prova le loro risorse finanziarie. Elissa e Kaylee hanno quindi lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe per raccogliere fondi e continuare il loro viaggio verso la genitorialità. «Tutto ciò che vogliamo è crearci la nostra famiglia», hanno scritto sul sito. Dopo aver speso invano molti soldi «il crowdfunding è l'unica opzione "ufficiale" che ci è stata proposta e, sebbene odiamo chiedere denaro, non sappiamo che altro fare».

Elissa Hillier e la moglie kaylee Elissa Hillier e la moglie kaylee Elissa Hillier e la moglie kaylee Elissa Hillier e la moglie kaylee