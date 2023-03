"VORREI FARE SESSO IN PUBBLICO" – NUNZIA DE GIROLAMO RACCONTA LE SUE FANTASIE A LUCI ROSSE: "MI PIACEREBBE ANCHE FARLO IN SPIAGGIA O PER STRADA, SENZA PREOCCUPARMI DI OCCHI INDISCRETI. LA PROPOSTA DI ROCCO SIFFREDI DI GIRARE UN FILM HARD? MI SONO MESSA A RIDERE" – SVELA DI AVERE AMMIRATRICI E UNO STUOLO DI FETICISTI DEI PIEDI: "LORO FAREBBERO DI TUTTO PER ME. UN’ESPERIENZA CON UNA LESBICA? SONO MOLTO ETERO, MA TUTTO PUÒ SUCCEDERE…"

nunzia de girolamo e massimo giletti su chi ph sestini 2

Da www.leggo.it

Una Nunzia De Girolamo a tinte hot. La ex deputata, ora conduttrice di Ciao Maschio su Rai1, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero parla della sua esperienza in politica e della sua attuale carriera televisiva, e si lascia andare a confessioni inaspettate, come il suo più grande sogno erotico. «Fare sesso in pubblico, in spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti», confessa.

De Girolamo, il sogno erotico e la tentazione gay

De Girolamo, legata con un altro politico, Francesco Boccia del Pd, racconta anche degli inizi della loro relazione: «Lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato dal suo amico e mito Franco Califano. Io ero insicura, vedevo il pericolo ovunque: oggi no, al primo posto c'è la famiglia per entrambi».

nunzia de girolamo 8

Oltre al sogno di fare sesso in pubblico, Nunzia parla anche di eventuali esperienze gay: «Sono molto etero, ma tutto può succedere: ho avances da uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui mi diceva che sono il suo ideale di donna, e ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me». […]

A Ciao Maschio, c'è chi non ha accettato l'invito: «Faccio un nome: Rocco Papaleo. A me piace tanto, ma lui ha subito rifiutato per via della mia vecchia appartenenza politica». Suo marito Boccia, con cui all'inizio il rapporto non era facile («Tradimenti? Non li ho scoperti, però...») la definisce «molto impegnativa emotivamente e intellettualmente. Una rompiscatole, per non dire altro». E sui tradimenti è molto chiara: «Ho sempre pensato che non ci sarei mai passata sopra, ma dopo tanti anni sono meno romantica e più razionale e concreta. Bisogna vedere».

nunzia de girolamo 6

Nel 2014 addirittura Rocco Siffredi disse che con lei avrebbe girato un film hard. E lei come reagì? «Mi misi a ridere, cosa che ancora fanno oggi i miei amici quando vogliono prendermi in giro con questa storia. Alla prima edizione di Ciao maschio, però, Rocco l’ho invitato e lui non è venuto. Mi ha mandato un vocale, non credeva che fossi io». […]

nunzia de girolamo nunzia de girolamo 5 nunzia de girolamo 10 de girolamo boccia de girolamo boccia nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo nunzia de girolamo 4 nunzia de girolamo 2 nunzia de girolamo 9 nunzia de girolamo 7