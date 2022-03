"WILL SMITH DEVE AVERE UNA MALATTIA MENTALE" - SECONDO IL CONDUTTORE RADIOFONICO HOWARD STERN, LO SCHIAFFO ASSESTATO DALL'ATTORE A CHRIS ROCK PER UNA BATTUTA SULLA MOGLIE "E' STATO PAZZESCO" - "IL POVERO CHRIS ROCK E' UN COMICO E STA SOLO CERCANDO DI SUPERARE LA GIORNATA PER FAR RIDERE LA GENTE DEL CAZZO IN QUELL'ORRIBILE CERIMONIA" - E ANCORA: "COM'E' POSSIBILE CHE A WILL SMITH SIA STATO PERMESSO DI RESTARE SEDUTO LI', PERCHE' NON E' STATO ARRESTATO?"

Dagotraduzione da Pagesix

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Il presentatore Howard Stern è stato "disturbato" dall'assalto di Will Smith a Chris Rock agli Oscar del 2022 e sostiene che l'attore di "Re Riccardo" deve soffrire di malattie mentali.

«Quando non riesci a controllare il tuo impulso è un segno di grande malattia mentale. Non era certo uno scherzo offensivo. Non era nemmeno una bella battuta», ha detto Stern, 68 anni, al suo SiriusXM Show lunedì, riferendosi alla battuta di di Rock sulla testa pelata di Jada Pinkett Smith.

Will Smith si scusa mentre ritira il premio agli Oscar

«Lo scherzo, francamente, era al di sotto di Chris Rock. Era un usa e getta. “Sembri il Soldato Jane”».

Stern sostiene che in tv i fan hanno visto «un ragazzo che ha problemi reali». «Non ci ha pensato due volte a quello che stava per fare», ha detto. «È pazzesco, quando non riesci a contenerti in quel modo».

Il conduttore radiofonico ha affermato che Rock - che ha descritto come «un'anima gentile» e «non un combattente» - stava solo cercando di fare il suo lavoro e Smith è «chiaramente pazzo».

«Il povero Chris Rock è un comico e sta solo cercando di superare la giornata per far ridere la gente del cazzo in quell'orribile cerimonia», ha detto Stern. «[Rock è] così veloce per quanto riguarda la commedia, dopo in realtà ha fatto una battuta e ha detto: “Accidenti, i migliori Oscar di sempre”».

WILL SMITH CON L OSCAR

Ha aggiunto: «È stato in grado di commentare al di fuori di ciò che gli era appena successo e poi si è agitato. Si è fottuto».

Stern ha continuato a difendere i commenti di Rock, dicendo che la battuta non era nemmeno così offensiva. «Si è alzato e ha paragonato Jada Pinkett Smith a una delle donne più belle del mondo, Demi Moore», ha detto Stern. «Non colpisci le persone per il discorso, di certo non agli Academy Awards, e Will Smith deve contenersi».

Stern ha anche affermato che era inaccettabile che nessuno avesse fatto nulla per contenere la situazione e avesse semplicemente permesso a Smith di continuare a sedersi tra il pubblico. «Hollywood si indigna per ogni piccola cosa. Ma nessuna persona si è alzata e ha detto: “Aspetta, abbiamo una situazione fuori controllo qui”», ha detto.

Howard Stern

«Come è possibile che a questo ragazzo sia stato permesso di restare seduto lì per il resto della cerimonia, a continuare a ridere e divertirsi con sua moglie. Quello che ha fatto è stato aggredire Chris Rock».

Stern ha detto che all'inizio pensava che l'assalto fosse stato messo in scena, ma si è reso conto che l'attacco era solo Smith che agiva d'impulso.

«La prima cosa che ho detto a mia moglie, “Che cazzo sta succedendo? Questo è un po' troppo? Perché, dov'è la sicurezza?”», ha ricordato. «Questo è un evento televisivo in diretta. Non una persona ha fatto coming out, perché si tratta di Will Smith».

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

«È così che [Donald] Trump se la cava con la sua merda... Will Smith e Trump sono la stessa persona. Ha deciso di prendere in mano la situazione, in un momento in cui il mondo è in guerra. Cattivo tempismo, amico, calma il tuo fottuto culo».

Il conduttore radiofonico ha scherzato sul fatto che Smith, 53 anni, si è alzato per combattere Rock, 57 anni, solo perché è molto più grande del comico.

«Se a fare quella battuta fosse stato Jason Momoa, Smith, come un cane, si sarebbe rimasto seduto lì al suo posto. E avrebbe detto: “Grazie per aver riconosciuto mia moglie, signor Momoa”», ha scherzato Stern.

Stern ha anche sottolineato quanto sia strano che Smith non sia stato arrestato per il suo chiaro assalto a Rock, anche se che Rock non ha sporto denuncia. «Perché deve sporgere denuncia? L'abbiamo visto in diretta TV con i nostri occhi», ha detto Stern.

will smith jada pinkett smith 3

Come riportato da Page Six domenica, Smith ha colpito Rock in faccia con una mano aperta per aver fatto una battuta sulla testa calva di sua moglie alla 94a edizione degli Academy Awards.

Pinkett Smith, 50 anni, si è recentemente rasata la testa ed è stata aperta sulla sua lotta con l'alopecia, che causa la caduta dei capelli. «Jada, ti amo, “Soldato Jane 2”, non vedo l'ora di vederlo», ha detto Rock sul palco. Pinkett Smith si è arrabbiata visibilmente e Smith si è avvicinato rapidamente a Rock per aggredirlo.

«Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca», ha gridato più volte Smith dopo essere sceso dal palco.

Pochi minuti dopo, pur accettando il premio come miglior attore per il suo ruolo in "King Richard", Smith si è scusato, anche se non ha menzionato Rock. «Voglio scusarmi con tutti i miei colleghi candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio»”, ha detto mentre soffocava le lacrime. «L'amore ti farà fare cose pazze».

will smith jada pinkett smith 2

Page Six ha anche riferito che Rock e Smith avevano in programma di fare ammenda all'afterparty di Vanity Fair, cosa che Sean "Diddy" Combs ha successivamente confermato.

«Non è un problema. È finita. Posso confermarlo», ci ha detto Diddy, 52 anni, aggiungendo: «È tutto amore. Sono fratelli».