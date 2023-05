7 mag 2023 09:20

"WILLIAM, VIENI IN PUGLIA!" – ALTRO CHE LA CAMPAGNA “OPEN TO MERAVIGLIA”: LA MIGLIORE PROMOZIONE PER IL TURISMO IN ITALIA ARRIVA DALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO! – IL SIPARIETTO TRA UNA TURISTA ITALIANA E IL PRINCIPE WILLIAM: DURANTE IL TRADIZIONALE BAGNO DI FOLLA, LA RAGAZZA RIESCE A SCAMBIARE QUATTRO CHIACCHIERE CON L’EREDE AL TRONO BRITANNICO E COGLIE L’OCCASIONE PER INVITARLO IN PUGLIA – WILLIAM, INCURIOSITO DALL’INVITO E CON LA SOLITA FACCIA DA PESCE LESSO, LE CHIEDE...