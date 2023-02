LA "WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION" HA PUBBLICATO UN ASSAGGIO DI UN VIDEO DI 80 MINUTI CHE DOCUMENTA LA PRIMA VOLTA CHE L'OCCHIO UMANO HA VISTO IL RELITTO DEL TITANIC NEL 1986: UN MOMENTO STORICO VISTO CHE PRODUSSE LA PRIMA DOCUMENTAZIONE VISIVA DEL GIGANTESCO TRANSATLANTICO E… - VIDEO

Da www.lastampa.it

il primo video del titanic 5

Per i 25 anni dall'uscita del film che sbancò botteghino nel 1977, la Woods Hole Oceanographic Institution ha pubblicato un breve assaggio di un lungo video (80 minuti) che documenta la prima volta che l'occhio umano ha visto il relitto del Titanic. Il raro video mai visto prima pubblicamente dà conto dell'immersione guidata da Robert Ballard avvenuta nel 1986.

il primo video del titanic 3

Un momento storico visto che produsse la prima documentazione visiva del gigantesco transatlantico dal momento del suo naufragio nel gelido Nord Atlantico durante il suo viaggio inaugurale da Southampton, in Inghilterra, a New York City nell'aprile 1912. L'uscita del filmato avviene in concomitanza con l'uscita della versione rimasterizzata del film vincitore del premio Oscar, "Titanic" in occasione del 25esimo anniversario.

il primo video del titanic 1 il primo video del titanic 4 il primo video del titanic 2