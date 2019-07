10 lug 2019 08:30

QUOTA CENTO - NEL 2019 IL NUMERO DEGLI ULTRACENTENARI IN TUTTO IL MONDO HA RAGGIUNTO UNA CIFRA RECORD: LE PERSONE CHE HANNO SPENTO LE CENTO CANDELINE SONO LA BELLEZZA DI CIRCA 533MILA, E PER UNA STRETTA MAGGIORANZA SONO DONNE – IL NUMERO È QUASI QUADRUPLICATO IN MENO DI VENT’ANNI E…