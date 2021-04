13 apr 2021 16:50

QUOTE "REUTERS" – PER LA PRIMA VOLTA IN 170 ANNI DI STORIA, L’AGENZIA BRITANNICA SCEGLIE UNA DONNA (ITALIANA) COME DIRETTRICE: ALESSANDRA GALLONI - NATA A ROMA, PRENDERÀ IL POSTO DI STEPHEN J. ADLER. LAUREATA AD HARVARD, GALLONI PARLA 4 LINGUE E LAVORA IN REUTERS DAL 2013 (PRIMA ERA AL “WALL STREET JOURNAL”)