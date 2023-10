LA RABBIA DEI FAMILIARI DELLE 32 VITTIME DELLA STRAGE FERROVIARIA DEL 29 GIUGNO 2009 A VIAREGGIO: “IL CAVALIERE DEL LAVORO MAURO MORETTI HA COMPIUTO 70 ANNI. ANCHE SE VERRÀ CONFERMATA LA (PUR MITE) CONDANNA DI 5 ANNI, AVENDO SUPERATO LA SOGLIA DEI 70 ANNI, EGLI NON SCONTERÀ NEPPURE UN'ORA DI CARCERE. GRAZIE 'GIUSTIZIA'. DOPO LA SENTENZA D'APPELLO-BIS (30 GIUGNO 2022), TRIBUNALE DI FIRENZE E CASSAZIONE ROMANA HANNO 'DISTRATTAMENTE', VOLUTAMENTE (?), TRACCHEGGIATO PER MESI”

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 30 OTT - "Ieri, 29 ottobre, il 'cavaliere del lavoro' Mauro Moretti, nonché il 'ferroviere' (definito tale dal suo avvocato) ha compiuto 70 anni" e se anche "al cavaliere verrà confermata la (pur mite) condanna di 5 anni, avendo superato la soglia dei 70 anni, egli non sconterà neppure un'ora di carcere. Grazie 'giustizia', bel regalo per il compleanno d'onore e di … inchino". Così i familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 di Viareggio (Lucca).

"Il primo regalo di compleanno lo ha ricevuto dai tribunali di Stato - sottolineano in una nota -. Dopo la sentenza d'appello-bis (30 giugno 2022), tribunale di Firenze e Cassazione romana han fatto di tutto (a fin di bene per Moretti) per fissare l'udienza dopo il 29 ottobre (la prima sarà il 4 dicembre).

I due ambiti giudiziari hanno 'distrattamente', volutamente (?), traccheggiato per mesi - si afferma nel comunicato - prima di avviare le pratiche formali per la Cassazione-bis (quinto grado di processo). Così, se il quinto grado non verrà sospeso, come richiedono e rivendicano gli avvocati dei condannati per anticostituzionalità sull'unico reato ancora in piedi" comunque Moretti non andrà in carcere.

