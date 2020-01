UNA RACCOMANDAZIONE VALE PIÙ DI UNA COMMEMORAZIONE - IL PRINCIPE HARRY È STATO ACCUSATO DI AVER SNOBBATO LA COMMEMORAZIONE DEI ROYAL MARINES PER GLI 11 MILITARI UCCISI DALL'IRA PER ANDARE ALLA PREMIER DEL "RE LEONE" DOVE HA RACCOMANDATO MEGHAN MARKLE AL CAPO DELLA DISNEY PER UN LAVORO DA DOPPIATRICE – E PIERS MORGAN INFILZA IL DUCA: “PIUTTOSTO CHE SVOLGERE IL SUO DOVERE, STAVA SPINGENDO…” -VIDEO

Il principe Harry è stato accusato di “aver snobbato” la commemorazione dei Royal Marines per gli 11 militari uccisi dall'IRA per andare alla premier del Re Leone dove ha raccomandato Meghan Markle al capo della Disney per un lavoro da doppiatrice.

Le polemiche sono esplose dopo il filmato del duca di Sussex che ha messo alle strette Bob Iger, convincendolo che la moglie sarebbe stata molto interessata a lavorare con la società.

L'evento si è tenuto ad agosto lo stesso giorno in cui il principe Harry, che è il capitano dei Royal Marines, era stato invitato a onorare le vittime di una bomba dell'IRA alla base dei Royal Marines a Deal, nel Kent, nel 1989.

Un’occasione ghiotta per Piers Morgan che ha infilzato il duca: «Harry era stato invitato come Capitano dei Royal Marines per commemorare i militari uccisi dall'IRA. Ha detto "no" e invece è andato alla premiere Disney del Re Leone. Piuttosto che svolgere il suo dovere, stava spingendo sua moglie per il lavoro di doppiatrice. Ora possono avere la loro torta e mangiarla».

Un portavoce di Buckingham Palace, che gestisce la comunicazione del duca e della duchessa del Sussex, aveva detto lo scorso agosto: «L’agenda del duca viene fissata con un certo numero di mesi di anticipo e in questa occasione non c’era possibilità di essere presente alla commemorazione».

