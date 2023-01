Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

suore ai funerali di ratzinger

Aspettate. È vero: sembra non esserci racconto.

Sapete tutto, avrete già visto tutto. Intere batterie di telecamere in diretta tivù da piazza San Pietro, i fotografi appostati sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno zumano su ogni dettaglio di questo funerale così irrituale - non il primo, però - con un Papa che celebra le esequie del suo predecessore. I siti dei giornali in continuo aggiornamento, social network in sacra tempesta, whatsapp che fanno il giro del pianeta.

Padre Georg Ganswein bacia la bara di ratzinger

Forse, nei giorni che verranno, qualcosa si potrà aggiungere sulla scena di maggior impatto dell'intera cerimonia, osservata poco fa, a una ventina di passi: monsignor Georg Gänswein, in ginocchio, bacia - teatralmente - la bara di Benedetto XVI, di cui è stato segretario personale, mentre le agenzie di stampa battono stralci del suo libro biografico, Nient' altro che la Verità , pieno, gonfio di tremende accuse a papa Francesco.

Ma ci sarà tempo per saperne di più, e svelare retroscena, capire meglio cosa è successo, e soprattutto succederà, nella penombra di certi corridoi della Santa Sede.

Aspettate, invece.

bergoglio si avvicina alla bara di ratzinger

Perché ci sono due enormi battenti suggestioni da riferire. E che solo dal vivo, qui, su questo sagrato, vicino a quella bara di cipresso - sotto un cielo basso, velato di nebbia, nella luce giallognola dei lampioni, un occhio sulla folla e un altro all'altare - è stato possibile sentirsi addosso: Joseph Aloisius Ratzinger non era percepito dai fedeli come un Papa emerito, un pensionato sia pure ancora vestito di bianco, ma come un autentico e grandioso Papa in attività; ed è così che Francesco, all'improvviso, appare tremendamente solo, e fragile, e indifeso.

bergoglio funerali di ratzinger

Legge la sua omelia - «Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta» - con voce non più tonda, sempre meno scandita; è arrivato spinto su una sedia a rotelle e, sebbene tutti sapessimo dei suoi 86 anni portati con crescente fatica, della gonalgia che gli tormenta il ginocchio, adesso ci appare curvo, piegato; tremante s' è aggrappato alla ferula, in alcuni momenti è sembrato quasi nascondere lo sguardo.

bergoglio funerali di ratzinger

Certo è impossibile dire se abbia intercettato quello levigato nel marmo di monsignor Gänswein, che siede lì di fronte accanto alle Memores Domini, le donne di Comunione e Liberazione che hanno assistito Benedetto XVI nei quasi dieci anni trascorsi dentro il monastero Mater Ecclesiae. Mentre - questo si può invece scrivere con qualche certezza - Bergoglio non ha avuto bisogno di rivolgere nemmeno mezza occhiata ai ranghi dei 130 cardinali, macchia rossa e immobile alla sua destra.

donna in ginocchio ai funerali di ratzinger

Sa perfettamente che, tra loro, si annidano i suoi avversari più temibili. Brandmüller, Pell, Müller, Burke, Sarah, Zen Ze-kiun. Cardinali critici, con durezza, su vari fronti. Cardinali che videro nell'elezione di Benedetto XVI la possibilità di rilanciare un certo wojtylismo con assoluta fermezza dottrinale e che poi rimasero profondamente delusi: un po' per come Ratzinger reagì alla bufera degli scandali che deflagrarono durante il suo pontificato, confondendo un drammatico tono penitenziale, con miserabile cedevolezza; un po' per la decisione di rinunciare al soglio pontificio, annunciata quel lunedì 11 febbraio del 2013.

Ma di cardinali pronti a far ripartire trame e agguati sul cammino di papa Francesco, dietro le transenne, c'è percezione scarsa, se non proprio nulla.

giorgia meloni e sergio mattarella ricevono la comunione ai funerali di ratzinger

Ai circa duecentomila fedeli affluiti da lunedì per rendere omaggio alla salma di Benedetto XVI, bisogna aggiungerne altri cinquantamila che, ora, dopo aver superato i metal detector sistemati tra le colonne del Bernini, pregano a mani giunte. Una folla commossa, riverente, piena di affetto e di riconoscenza per un Papa che, da quasi un decennio, non aveva più preso la parola in pubblico, e che comunicava il suo pensiero solo attraverso sofisticati testi scritti. Suore e boy-scout, badanti straniere e militari in libera uscita, preti di campagna, infermiere, giovani e anziani, mamme con i figli nel passeggino, bavaresi in abito tipico. Distribuite migliaia di copie dell'Osservatore Romano e di un libretto con cui seguire la messa (in copertina, l'immagine della Deposizione di Caravaggio).

STRISCIONE SANTO SUBITO AI FUNERALI DI RATZINGER

Molti striscioni con identiche scritte: «Santo subito» e «Danke Papst Benedikt». Lacrime e rosari. Sembra che anche il ministro Giancarlo Giorgetti ne stringa uno tra le dita. Accanto a lui, mezzo Cdm: Crosetto (con zuccotto blu tipo incursore della Marina: però, in effetti, c'è un'umidità inconsueta), Nordio, Lollobrigida, Bernini, Tajani, Sangiuliano. È arrivato pure Mario Draghi, molto omaggiato.

Niente a che vedere, però, con l'accoglienza riservata a Pier Ferdinando Casini: trattato come un cardinale emerito. Siedono, in prima fila, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni; dietro, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e Maurizio Gasparri, in sostituzione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa (influenzato per una botta di freddo, sembra, presa a Cortina).

giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger

La nostra delegazione e quella tedesca sono le uniche ufficiali. Altri capi di Stato e presidenti sono venuti a titolo personale. Ecco i sovrani del Belgio, Mathilde (con velo nero) e Filippo. La regina Sofia di Spagna, il presidente lituano Gitanas Nauseda, il polacco Andrzej Duda, il portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.

«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio», dice il celebrante cardinale decano Giovanni Battista Re. La messa funebre - sobria, come aveva chiesto il defunto - volge al termine, la nebbia si è diradata e ne resta solo una nuvola, che copre il Cupolone. Le guardie svizzere in alta uniforme portano al petto le loro alabarde. Dal portone escono i dodici sediari che vanno a schierarsi ai lati della bara.

GIOVANNI BATTISTA RE - FUNERALI RATZINGER

I funerali hanno un momento in cui diventano tutti uguali, con la domanda di un lampo: chi è stato l'uomo che se ne va per sempre? Papa Francesco, per Ratzinger, ha evocato i concetti di dedizione e delicatezza. Ma a questa folla, cercando di interpretarne gli umori, sono piaciuti molto anche la purezza di spirito capace d'una scossa di clamorosa, rivoluzionaria modernità: non mi sento più all'altezza, lascio. Il coro intona il Magnificat . C'è un applauso lungo e intenso. Papa Francesco, adesso ritto, appoggiato al bastone, aspetta la bara portata a spalla al centro del sagrato. «Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen». Nei secoli dei secoli. Che poi è la spiegazione di tutto.

FUNERALE JOSEPH RATZINGER funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 1 olaf scholz ai funerali di ratzinger padre georg gaenswein bacia la bara di ratzinger papa francesco ai funerali di ratzinger funerali joseph ratzinger 13 bergoglio arriva in piazza san pietro funerali joseph ratzinger 12 funerali joseph ratzinger 10 cardinali ai funerali di ratzinger funerali joseph ratzinger 11 funerali joseph ratzinger 15 funerali joseph ratzinger 14 funerali joseph ratzinger 16 funerali joseph ratzinger 6 funerali joseph ratzinger 2 funerali joseph ratzinger 7 i cardinali ai funerali di ratzinger funerali di ratzinger funerali joseph ratzinger 5 delegazioni di stato ai funerali di ratzinger giorgia meloni e sergio mattarella ai funerali di ratzinger regina sofia di spagna ai funerali di ratzinger funerali joseph ratzinger 4 PADRE GEORG BACIA LA BARA DI RATZINGER regina sofia di spagna e regina matilde di belgio ai funerali di ratzinger funerali joseph ratzinger 1 funerali joseph ratzinger 3 JOSEPH RATZINGER FOTO MARCO DELOGU bergoglio ai funerali di ratzinger bergoglio ai funerali di ratzinger giorgia meloni e sergio mattarella ai funerali di ratzinger giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger GIORGIA MELONI FA LA COMUNIONE AI FUNERALI DI RATZINGER funerali di ratzinger GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ AI FUNERALI DI RATZINGER PAPA FRANCESCO E L ULTIMO SALUTO AL FERETRO DI RATZINGER PAPA FRANCESCO E L ULTIMO SALUTO AL FERETRO DI RATZINGER IL FERETRO DI RATZINGER PAPA FRANCESCO E L ULTIMO SALUTO AL FERETRO DI RATZINGER PADRE GEORG GANSWEIN BACIA LA BARA DI JOSEPH RATZINGER PADRE GEORG GANSWEIN BACIA LA BARA DI JOSEPH RATZINGER PADRE GEORG GANSWEIN BACIA LA BARA DI JOSEPH RATZINGER PADRE GEORG GANSWEIN BACIA LA BARA DI JOSEPH RATZINGER funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 3 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 2 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 5 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 6 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 4 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 7 massimo sestini sull elicottero della polizia funerali di ratzinger funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 14 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 9 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 12 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 8 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 11 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 10 funerali di ratzinger foto di massimo sestini dall elicottero della polizia 13 JOSEPH ZEN AI FUNERALI DI RATZINGER bergoglio ai funerali di ratzinger