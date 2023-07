UNA RAGAZZA DI 16 ANNI È MORTA DOPO ESSERE STATA COLPITA DA UN ALBERO CADUTO IN VAL CAMONICA, A BRESCIA – CHIARA ROSSETTI FACEVA PARTE DI UN GRUPPO DI SCOUT: AVEVANO ALLESTITO UN CAMPO A 1.400 METRI DI ALTEZZA – SONO STATI SORPRESI DA UN VIOLENTO TEMPORALE INTORNO ALLE 4 DI NOTTE, UNA PIANTA SI È STACCATA E HA TRAVOLTO LA GIOVANE (GLI ALTRI SCOUT NON SONO RIMASTI NEMMENO FERITI)

ALBERO TRAVOLGE UN CAMPO SCOUT IN VAL CAMONICA

Tragedia nella notte a Corteno Goldi, in Val Camonica: una ragazza di 16 anni, Chiara Rossetti, è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto su un campo scout, organizzato dal gruppo di Prestino (Como), investito da un violento nubifragio sulla zona.

Il campo si trova a circa 1.400 metri di altezza nella località Palù, al confine tra il paese bresciano e Aprica in provincia di Sondrio. La procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta. Gli altri scout del campo non sono rimasti feriti.

Il temporale improvviso

Gli scout – provenienti dal Comasco – avevano allestito il campo in località Palù. Durante la notte, poco dopo le 4, il gruppo è stato sorpreso da un violento temporale che si è abbattuto su tutta l’alta Valle Camonica.

Albero cade e travolge una tenda

Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero che ha colpito una delle tende allestite dal gruppo scout di Prestino (Como) in cui stavano dormendo otto ragazze, costruite su palizzate e sopraelevata, realizzate in un’area appositamente attrezzata per accogliere gruppi scout.

La giovane vittima

Una ragazza di 16 anni, Chiara Rossetti, è morta travolta dalla pianta. Sul posto i soccorritori della Protezione civile e i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della giovane, messo la zona in sicurezza e portato a valle il gruppo (una settantina di giovani), mettendolo al riparo nella palestra di Corteno Golgi.

La Procura aprirà inchiesta

La Procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta sulla morte di Chiara Rossetti, 16 anni compiuti un mese fa. Con la vittima erano presenti anche altre amiche che si sono salvate. […]

