LA RAGAZZA 22ENNE CHE ACCUSA DI STUPRO LEONARDO APACHE LA RUSSA, IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO, È STATA ASCOLTATA PER 3 ORE DAI PM - RESTA ANCORA DA CHIARIRE SE IL MIX DI DROGA E ALCOL INGERITO DALLA RAGAZZA POSSA AVERLE PROVOCATO UNA “COMPLETA AMNESIA”, COME DA LEI INDICATO - IL REFERTO DELLA CLINICA MANGIAGALLI, DOVE LA GIOVANE È ANDATA IL GIORNO DOPO LA PRESUNTA VIOLENZA, NON INDICA “LESIONI EVIDENZIABILI, OLTRE A UN'ECCHIMOSI SULLA GAMBA E UNA LEGGERA FERITA SUL COLLO..."

A quasi due mesi dal giovedì notte in cui Leonardo La Russa incontra all’Apophis di Milano la sua amica che non vedeva da tempo, ci sono alcune certezze e molti punti da chiarire nell’inchiesta che vede il figlio del presidente del Senato indagato per violenza sessuale.

Con il primo esame della presunta vittima cominciato oggi verso le 13 e terminato poco prima delle 16 da parte del procuratore aggiunto Letizia Mannella, del pm Rosaria Stagnaro e del capo della squadra mobile Marco Calì, l’indagine è entrata nel vivo.

Il 18 maggio è un giovedì. L’Apophis, esclusivo club a pochi metri dal Duomo di Milano, si riempie di ventenni della borghesia milanese dopo mezzanotte, quando arriva anche un gruppo di ragazze [...]. Una di loro, 22 anni, riconosce nella folla Leonardo La Russa, ex compagno di un anno più giovane al Liceo.

[...] I due si avvicinano e si salutano, bevono un drink. Poco dopo la ragazza cambia atteggiamento, diventa euforica, bacia il ragazzo. Poi il buio[...] Stordita e disorientata, la ventiduenne si sveglia nuda nella camera da letto e nel letto del figlio del presidente del Senato. Non capisce dove si trova finchè non vede accanto a sé il ragazzo. Gli chiede cos’è successo, perché sia lì.

[...] Scrive nella denuncia che è lo stesso Leonardo a raccontarle i fatti che porteranno poi alla denuncia depositata in procura lo scorso 29 giugno, 42 giorni dopo i fatti.

“Gli ho chiesto spiegazioni, non ricordavo nulla”. Leonardo, scrive in chat la ragazza all’amica, le dice di essere “tornati a casa dopo la discoteca” e “di aver avuto un rapporto sotto effetto di sostanze stupefacenti”. Non solo con lui ma anche con un suo amico, un dj che era stato in consolle nel locale a mettere i dischi e che dormiva in un'altra stanza, con ha “avuto un rapporto sessuale a mia insaputa”.

“Mi sto prendendo male, ma davvero, troppo. Cosa è successo? Amo mi sono svegliata qui da lui e non ricordo nulla. Aiuto...”.

“Tu sei da lui ora? Avete fatto sesso? – dice - Scappa, scherzi, va via subito”. [...] “Amo penso che lui ti abbia drogata, ma tu non mi ascoltavi ieri, eri corsa via e non ti ho più trovata”.

“Stavi benissimo, fino a quando lui ti ha offerto il drink, tu eri stata normale, eri stranormale. Avevamo fatto delle strisce (forse di cocaina, ndr) anche lì all’Apophis”. Ma, continua il dialogo, “non è quello che ti ha fatto diventare strana, è dopo il drink che sei diventata strana strana.

Lo continuavi a baciare – scrive ancora - io ti ho chiesto se lui ti piacesse o meno, e tu mi fai “Sì lo amo”. Poi hai urlato “facciamo una botta”, io ti ho spiegato che l’abbiamo finita assieme (il riferimento potrebbe essere al consumo di droga, ndr). Fino a quando le strade delle due giovani non si dividono. “Ti ho detto che volevo andare a casa e ti ho chiesto di accompagnarmi fuori, alle tre ho chiamato un taxi, ti ho anche chiesto se volessi tornare con me, ma dicevi di voler stare con lui”.

LA PRESENZA IN CASA DI IGNAZIO LA RUSSA

La ventiduenne capisce di trovarsi a casa della famiglia La Russa perché ricorda che, dopo mezzogiorno, il padre di Leonardo si è affacciato per un attimo in stanza.

Quando “presa dalla vergogna” chiede a Leonardo i vestiti rimasti al piano di sotto, racconta di aver visto il presidente del Senato.

“Intorno alle 12.30 Ignazio La Russa si affacciò nella camera vedendomi nel letto, e se ne andò via”. Prima di abbandonare l’abitazione, ancora la presunta vittima racconta che viene fermata da Leonardo. “Mi disse “pretendo un bacio, se no non ti faccio uscire. E mi baciò contro la mia volontà. Non dissi nulla per paura”.

IL REFERTO DELLA CLINICA E IL MIX DI SOSTANZE

Uno dei punti fondamentali è capire se il mix ingerito dalla ragazza possa averle provocato quella “completa amnesia” indicata dalla denuncia.

Anche senza eventuali sostanze sciolte nel drink. Il referto del centro Antiviolenze della clinica Mangiagalli [...] non indica “lesioni evidenziabili, oltre a un'ecchimosi sulla gamba e una leggera ferita sul collo. Ma rileva tracce di cocaina, cannabis, e anche di benzodiazepine. La stessa ragazza ha ammesso di far uso abituale di tranquillanti prescritti dal medico, che con l’alcol assunto quella sera e le droghe, potrebbe aver provocato il collasso.

