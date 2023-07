13 lug 2023 11:54

LA RAGAZZA CHE HA TRAVOLTO E UCCISO FRANCESCO VALDISERRI, OLTRE A SCONTARE LA CONDANNA A 5 ANNI, DOVRÀ RISARCIRE LA FAMIGLIA CON 800 MILA EURO – LO SCORSO OTTOBRE LA 24ENNE, CHE GUIDAVA IN STATO DI EBBREZZA, INVESTÌ IL RAGAZZO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A ROMA – FRANCESCO, ERA FIGLIO DEI GIORNALISTI DEL “CORRIERE” LUCA VALDISERRI E PAOLA DI CARO – LA MAMMA: “HO MOLTO PARLATO DI MIO FIGLIO, E LO FARÒ ANCORA. MAI DEL PROCESSO PER LA SUA MORTE”