Barbara Costa per Dagospia

Ragazze mie, occhio!!! Non è vero che mani grandi equivalgono a pene grande, non vi fate incantare! È un vecchio proverbio, una credenza sorpassata, fallace, e non veritiera!!! Ma chi l’ha messa in giro? Ma ci vedeva??? Comunque sia andata, mettiamoci una bella pietra di 'sti cavoli sopra, e guardate queste foto qua. Bel figliolo, eh? Tale maschio iper tatuato si chiama Aaron, ma il suo nome d’arte, quando fa porno, è Small Hands!

Sì, proprio lui, il due volte Miglior Attore Porno dell’anno, e che giusto quest’anno festeggia 10 anni di porno! Grande Small Hands, e l’avete capito perché ha scelto un nome e cognome d’arte così assurdo? Per un particolare fisico evidente: Small Hands ha mani maschie molto più piccole della media! Non è un difetto, bensì una peculiarità fisica di cui si è sempre, cioè, prima del porno, vergognato a morte.

E però Small Hands ha sì mani piccole, ma in mezzo alle gambe possiede una mazza che fa paura!!! Una bestia pericolosa! Grooooossssa! E che fino ai 31 anni non gli è servita a fare porno.

Small Hands si è scelto un alias porno perché il suo nome vero – Aaron Thompson – lo usa per il suo "primo" lavoro: lui è un musicista, polistrumentista, è pure un dj, ma principalmente è il front-man di band (l’attuale è il duo "Soft Faith"), ha tre dischi pubblicati, ed è in piena attività. Small è anche autore delle sue canzoni.

È in veste musicale che ha conosciuto Joanna Angel, pornostar ma non solo pornostar: Joanna è una boss del porno, è pure regista, producer e capa di uno studios tra i più importanti nel settore (è inoltre una porno talent scout, è lei che ha fatto sfondare James Deen, suo ex, ma non tocchiamo questo tasto, che tra loro due è finita malissimo, ssst!).

Small Hands e Joanna Angel si sono innamorati e sono andati a vivere insieme, a casa di lei. E se vi dico che Small Hands è conosciuto nel porno come "il raccomandato", e "il marito di", vi dico al tempo stesso una bugia e una verità. Una bugia perché Small Hands è un porno attore validissimo, sa il porno fatto suo, ed è un attore nel più completo significato del termine (sa recitare sul serio) ma è vero pure che è entrato nel porno perché "spinto" da Joanna.

O forse no, decidete voi, io vi racconto come è andata. Nel 2013 Joanna propone a Small Hands di girare una scena con lei per il di lei sito. Small Hands accetta. Alla fine le scene porno girate sono due. E Joanna le posta sul sito. In poco tempo entrambe salgono pazzamente in views. Surclassano altre con Joanna e pornostar professionisti. Il telefono squilla.

Sono i registi porno che, viste le imprese del novello Hands, chiedono se lui magari ha intenzione di girare pure su altri set, diretti da loro, e con attrici che non sono Joanna. È in tal modo che Small Hands ha iniziato. Ma, al momento della firma del primo contratto di scena, e liberatoria e di tutte quelle scartoffie che se fai porno professionale ti fanno firmare, Small Hands ha deciso di separare le sue gesta nella musica dai suoi orgasmi nel porno. Con un alias. Di certo non immaginava che il salto nel porno si sarebbe trasformato in una professione seria, poi in una carriera vera. E che alias preferire?

È stata Joanna a proporgli il bizzarro nomignolo, vista la "fissa" di Small per le sue mani fuori dall’ordinario. La domanda è una: ma uno che ha le mani piccole, come li fa i dit*lini? Secondo me non ha problemi, avrà una tecnica sua, i dit*lini sono tutta tecnica, e decisione… non so Joanna, ma le altre attrici delle sue mani godono, tuttavia potrebbero fingere, si sa… però, ci hanno fatto addirittura un sex toys a calco delle sue mani…!

In ogni caso, Small Hands è tra i pornoattori i più amati e acclamati. Porna, e parecchio. E continua a suonare, gli ultimi singoli sono "Never Not Thinking Of You" e "Little Angel", e a fare concerti. Non credo vi sia pornoattrice in cui non abbia infilato lingua e mani e fatto sesso. E con Joanna stanno sempre insieme! Sono sposati da sette anni, e non hanno figli. Sono una delle coppie più longeve ed affiatate del porno. E pornano pure assieme. Oppure in tre. O con un’altra donna. In orge trans. Con anal squirting finale. E dirige Joanna.

