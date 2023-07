31 lug 2023 10:43

I RAGAZZI GUARDANO TROPPE SERIE TV: CREDONO CHE LA GIUSTIZIA SIA UNA VENDETTA - LA POLIZIA HA IDENTIFICATO 40 RAGAZZI, TRA I 15 E I 19 ANNI, RESPONSABILI DEL BLITZ IN CASA DEL KILLER DI MICHELLE CAUSO, LA 17ENNE UCCISA A PRIMAVALLE - I GIOVANI, CHE HANNO DEVASTATO L'APPARTAMENTO, SI ERANO ORGANIZZATI IN UNA CHAT - IL COMITATO CHE HA ORGANIZZATO IL CORTEO PER RICORDARE MICHELLE PRENDE LE DISTANZE ("VOGLIAMO GIUSTIZIA NON VIOLENZA") MA I RAGAZZI RINCARANO LA DOSE: "VIOLENZA È SPESSO GIUSTIZIA…”