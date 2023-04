I RAGAZZINI HANNO I NERVI A FIOR DI PELLE – UN 16ENNE DI SAVONA HA ACCOLTELLATO LA MADRE. LA COLPA DELLA DONNA? L’AVEVA RIMPROVERATO PERCHÉ STAVA SPOSTANDO I MOBILI DI CASA PER FARE UN VIDEO SU TIKTOK! IL GIOVANE HA REAGITO PRIMA CON INSULTI E MINACCE, POI COLPENDOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. INFINE, È SCAPPATO, DANNEGGIANDO ANCHE DUE MACCHINE PARCHEGGIATE NEI DINTORNI…

Doveva essere la scenografia per un video TikTok, ma è diventata quella di una violenza domestica. Succede a Savona, in Liguria, dove un ragazzo di 16 anni ha iniziato a spostare alcuni mobili di casa per realizzare un breve filmato per la piattaforma dei Gen Z, ma la madre gliel’ha vietato e l’ha rimproverato.

Lui ha reagito iniziando a insultarla e a minacciarla, per poi sferrarle alcune coltellate con un coltello da cucina. Di fronte al gesto è poi scappato, danneggiando due macchine parcheggiate nei dintorni, tra cui l’auto della madre. Il tutto è avvenuto ieri pomeriggio, 14 aprile. I vicini di casa dei due hanno chiamato i carabinieri che si sono immediatamente presentati presso l’abitazione. Quest’ultima era a soqquadro e la madre del ragazzo presentava una grande ferita alla mano. Sul posto è arrivato anche il personale medico del 118. Hanno curato la donna, che però dovrà subire un’operazione.

[…] Il 16enne […] non è nuovo ad aggressioni sia nei confronti della mamma che verso alcuni coetanei. È infatti già noto alle forze dell’ordine del luogo che sono riuscite a rintracciarlo poco dopo la sua fuga. Il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso un centro di prima accoglienza, in attesa della decisione che prenderà il Tribunale per i Minorenni di Genova.