UN RAGAZZO DI 18 ANNI È “CLINICAMENTE MORTO” DOPO ESSERE STATO COLPITO ALLA TESTA DA UN COLPO DI PISTOLA, AD ALATRI (FROSINONE), IERI SERA: I TESTIMONI PARLANO DI UNA RISSA CULMINATA IN UN AGGUATO. A FARE FUOCO SU THOMAS BRICCA, QUESTO IL NOME DELLA VITTIMA, SAREBBERO STATE DUE PERSONE IN SELLA A UN MOTORINO, DOPO CHE NEI GIORNI PRECEDENTI C’ERANO STATE VARIE RISSE TRA BANDE DI GIOVANI…

VIDEO – LA SPARATORIA DI ALATRI

https://www.leggo.it/italia/roma/sparatoria_alatri_thomas_bricca_morto_ultimissime_oggi_30_1_2023-7200451.html

thomas bricca

Clinicamente morto giovane ferito ad Alatri

(ANSA) - Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto. Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si trovava in una piazza di Alatri quando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati che gli hanno sparato e si sono dati alla fuga. Sullo sfondo forse una vendetta o un regolamento di conti tra bande di ragazzi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

agguato contro thomas bricca alatri

Thomas Bricca: il 18enne di Alatri colpito alla testa in una sparatoria è clinicamente morto. La rissa e l’ipotesi di un errore

Estratto da www.open.online

Thomas Bricca, 18enne di Alatri colpito da una pistolettata ieri notte, è clinicamente morto. Il ragazzo stato ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava all’esterno di un bar pizzeria a Largo Cittadini nella cittadina in provincia di Frosinone. Il fatto poco dopo le venti [...]. Il proiettile lo ha colpito alla testa.

Alcuni testimoni hanno parlato di una rissa culminata in un agguato. I sanitari hanno trasferito il giovane d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma dove la sua attività cerebrale risulta assente. [...] Secondo chi indaga due persone in sella a un motorino, con il volto coperto da un casco integrale, hanno fatto fuoco verso Thomas Bricca.

agguato contro thomas bricca alatri 2

Thomas Bricca era in strada quando è stato affiancato dallo scooter e senza che potesse reagire è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla testa. I due aggressori poi sono fuggiti.

Le condizioni di Thomas sono apparse subito molto gravi: dopo il trasferimento in ospedale ha ricevuto l’intubazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri impegnati in queste ore in una caccia all’uomo. [...]

La rissa in piazza

Il Messaggero racconta oggi che prima dell’omicidio in piazza si erano fronteggiati a più riprese alcuni gruppi di ragazzi. [..] Secondo quanto emerge dalle prime indagini ieri sera si sono fronteggiati un gruppo di giovani di Frosinone e uno di nordafricani che vivono tra Alatri e la frazione di Tecchiena. Oggi i carabinieri cercano il proprietario di un motorino T-Max di colore scuro.

agguato contro thomas bricca alatri

Con quel mezzo sarebbero fuggiti gli assalitori di Thomas Bricca. [...] Si parla anche della possibilità di un incidente. Perché il luogo dove si trovava il ragazzo insieme a una comitiva è più in alto rispetto al parcheggio dal quale è partitolo sparo. Ci sono diversi metri di dislivello e forse chi ha aperto il fuoco voleva solo intimidire sparando in aria, ma la traiettoria ha raggiunto il giovane.

[…] Il precedente di Emanuele Morganti

Alatri nel 2017 fu teatro di un tragico fatto di cronaca in cui perse la vita Emanuele Morganti, ucciso a calci e pugni da un branco di bulli. Emanuele, 21 anni, si trovava in un bar con la fidanzata quando scoppiò una lite con alcuni giovani che avevano rivolto apprezzamenti alla ragazza. Scattò l’aggressione e il buttafuori accompagnò tutto fuori dal locale dove Emanuele fu circondato e massacrato.

thomas bricca alatri