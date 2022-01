UN RAGAZZO DI 19 ANNI E' RIUSCITO A PROGRAMMARE UN BOT SU TWITTER CHE MONITORA I VOLI DEL JET PRIVATO DI ELON MUSK E IL MILIARDARIO LO HA CONTATTATO OFFRENDOGLI 5.000 DOLLARI PER ELIMINARE L'ACCOUNT: "E' UN RISCHIO PER LA SICUREZZA. PUOI TOGLIERLO?" - MA IL GIOVANE INFORMATICO, CHE SEGUE ANCHE ALTRI VIP, COME BILL GATES E JEFF BEZOS, SI E' MESSO A TRATTARE E...

«Puoi togliere questo? È un rischio per la sicurezza».

È così che Elon Musk ha aperto una conversazione con il diciannovenne Jack Sweeney tramite Twitter DM lo scorso autunno. Stava facendo riferimento a un account Twitter, chiamato @ElonJet, che traccia i movimenti del suo jet privato in tutto il mondo.

Era un messaggio arrivato a tarda notte, alle 00:13 ora di Sweeney, ma la matricola del college non ha perso il sonno. La sua risposta, quasi sette ore dopo: «Sì, posso, ma ti costerà una Model 3»

@ElonJet è uno dei 15 account di monitoraggio dei voli che Sweeney ha creato, gestito da robot che ha programmato per analizzare i dati e twittare ogni volta che un aereo scelto decolla o atterra. Ognuno segue una persona di alto profilo, quasi tutti nel campo della tecnologia, inclusi Bill Gates e Jeff Bezos. Ma il tracker di Musk è il più popolare, con quasi 83.000 follower.

La popolarità dell'account sembra aver spaventato Musk. «Non mi piace l'idea di essere colpito da un pazzo», ha detto a Sweeney nella loro conversazione in DM.

La conversazione è proseguita per qualche altro messaggio. Musk ha chiesto a Sweeney quanto guadagnava dagli account Twitter, e Sweeney ha detto non era più di 20 dollari al mese. Quindi Elon Musk ha fatto la sua offerta: 5.000 dollari per eliminare l'account e aiutare il miliardario a impedire ai "pazzi" di rintracciare la sua posizione. Sweeney ha detto a Musk di aggiungere un altro 0. «Ha qualche possibilità di portarlo a 50k dollari? Sarebbe un grande supporto al college e forse mi permetterebbe di prendere un'auto, magari anche una Model 3».

Musk ha detto che ci avrebbe pensato. Ma finora non ha pagato un centesimo a Sweeney e l’account è ancora attivo. Sweeney dice che gli va bene essere fantasma. Ha beneficiato molto di @ElonJet e degli altri account, ha detto: ha guadagnato follower sui social media, imparato a programmare e persino ottenuto un lavoro part-time presso UberJets come sviluppatore di applicazioni. Meglio ancora, l'autodefinito "fan" di Elon Musk ha avuto una conversazione con un uomo che ha ammirato per anni.

Sebbene finora gli account Twitter non abbiano portato a incidenti pericolosi, almeno secondo le conoscenze e le informazioni disponibili online di Sweeney, Musk ha ragione. Le celebrità che subiscono un'imboscata negli aeroporti - dai fan, da persone che vogliono vendere i loro autografi, paparazzi, stalker e simili - è sicuramente una cosa. E Musk e altri amministratori delegati della tecnologia sono diventati celebrità in buona fede negli ultimi anni.

Ma i bot di Twitter non vengono colpiti dalle star. I 15 robot utilizzano le informazioni FAA quando disponibili: l'amministrazione tiene traccia di quando e dove gli aerei partono e atterrano, nonché del percorso previsto. Tuttavia, l'aereo di Musk e molti altri sono nell'elenco dei blocchi LADD, che rimuove le informazioni di identificazione dai dati.

Anche gli aerei bloccati non sono veramente privati, però. In questi casi, Sweeney utilizza i dati dei transponder ADS-B presenti sulla maggior parte degli aeromobili che mostrano la posizione di un aereo nell'aria in tempo reale come tracciato sulla borsa ADS-B. L'analisi di queste informazioni è come un puzzle logico: i robot di Sweeney possono utilizzare l'altitudine di un aereo, combinata con quanto tempo fa sono stati ricevuti i dati, per determinare quando sta decollando o atterrando. Possono quindi incrociare la latitudine e la longitudine con un database di aeroporti per determinare da dove sta partendo o dove è diretto l'aereo. E sebbene i robot di Sweeney non possano estrarre i dati FAA bloccati per capire dove un aereo intende andare, possono fare un riferimento incrociato ai dati ADS-B in tempo reale con un altro sito Web che pubblica versioni anonime dei piani di volo FAA. Ciò consente al bot di abbinare l'aereo che sta tracciando in tempo reale ai piani di volo anonimi della FAA e determinare la destinazione prevista di ciascun aereo. Queste informazioni sono tutte interamente pubbliche e possono essere utilizzate per tracciare la maggior parte degli aerei privati.

È una scappatoia nella sicurezza di alto profilo che è sfuggita al radar solo perché è necessaria molta conoscenza specifica del settore per sapere che tutti questi dati sono disponibili e pubblici e per capire come analizzarli. Sweeney ha quel contesto: suo padre lavora nell'industria aerea e Sweeney segue gli aerei sin da quando era bambino. Come molti ragazzini, dice che ha provato a identificare i tipi di aerei mentre volavano nel cielo, spesso confrontando le sue ipotesi con ciò che poteva trovare nelle app di localizzazione dei voli online.

Una volta che Sweeney ha spiegato a Musk dove stava trovando i dati, l'imprenditore è rimasto sorpreso da quanto tutto fosse accessibile. «Il controllo del traffico aereo è così primitivo», ha detto.

L'ultimo scambio di DM Musk e Sweeney è stato mercoledì scorso, quando Sweeney ha detto che avrebbe preferito uno stage al pagamento in cambio della cancellazione dell'account. Musk non ha aperto il messaggio, dice Sweeney, ma non si è offeso. In effetti, pensa di sapere perché Musk è rimasto in silenzio: «Penso che sia in vacanza alle Hawaii, basta controllare @ElonJet».