UN RAGAZZO DI 23 ANNI È STATO TROVATO IMPICCATO A UN ALBERO, AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI DI ROMA, NEL LUOGO DOVE NEL 2019 FU UCCISO FABRIZIO PISCITELLI, DETTO "DIABOLIK" – A SCOPRIRE IL CORPO È STATA UNA PASSANTE CHE HA IMMEDIATAMENTE ALLERTATO LA POLIZIA – DA UNA PRIMA RICOSTRUZIONE SEMBRA CHE SI TRATTI DI UN SUICIDIO…

ROMA: 23ENNE TROVATO IMPICCATO AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI, IPOTESI SUICIDIO

(Adnkronos) - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato impiccato a un albero questa mattina alle 7.30 al parco degli Acquedotti di Roma. A scoprire il corpo una donna che ha chiamato la polizia. Da una prima ricostruzione sembra che si tratti di un suicidio.

GIOVANE TROVATO IMPICCATO A ROMA DOVE FU UCCISO "DIABOLIK"

(AGI) - Macabro ritrovamento questa mattina al parco degli Acquedotti, dove nel luglio del 2019 era stato freddato con un colpo di pistola alla testa Fabrizio Piscitelli, capo ultra' della Lazio conosciuto come Diabolik.

OMICIDIO DI DIABOLIK PISCITELLI

Una donna che faceva jogging nel verde, all'altezza della chiesa San Policarpo, ha visto il corpo di un ragazzo impiccato ad un albero. Diverse le pattuglie della Polizia giunte nell'area verde della periferia romana del Tuscolano. Il cadavere e' di un 23enne. La salma e' stata affidata al medico necroscopo. Le indagini sono in corso.

