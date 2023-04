UN RAGAZZO DI 25 ANNI È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN PIENO CENTRO, A GENOVA – IL KILLER HA PROVATO A SCAPPARE, E SI È NASCOSTO NELLA BASILICA DELL’ANNUNZIATA, PRIMA DI ESSERE ARRESTATO DELLA POLIZIA. IL RACCONTO DEL CUSTODE DELLA CHIESA: “SI È SEDUTO SU UN ALTARE LATERALE. HA DETTO ‘CHIAMA LA POLIZIA, HO SPARATO A UN UOMO’. NON RIUSCIVA A RESPIRARE…”

Estratto dell’articolo di Chiara Ammendola per www.fanpage.it

sparatoria a genova 2

È stato ucciso a colpi di pistola dopo una lite il 25enne morto questo pomeriggio in pieno centro a Genova. L'omicidio è avvenuto in via Polleri nel quartiere del Carmine. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il personale medico del 118, arrivato sul luogo della sparatoria insieme con gli agenti della polizia e i carabinieri, ha provato a rianimarlo senza però riuscirci. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 18 di oggi, martedì 25 aprile. In quel momento la zona che si trova a ridosso di piazza della Nunziata era affollata di residenti e turisti.

sparatoria a genova 3

Stando a quanto si apprende sembra che l'autore della sparatoria abbia cercato di scappare, nascondendosi in chiesa, prima di essere arrestato dalla polizia. […] Intanto gli agenti hanno interrogato il custode della basilica dell'Annunziata che si è trovato dinanzi all'uomo che poco prima aveva esploso i colpi mortali. “È entrato in chiesa e si è seduto su un altare laterale – ha raccontato l'uomo – ‘chiama la polizia, ho sparato a un uomo', diceva. Non riusciva a respirare. Così lo abbiamo calmato e abbiamo chiamato la polizia. Avrà avuto 40 anni. Era sconvolto”.

sparatoria a genova 1

Il custode ha poi aggiunto di non averlo mai visto in chiesa né nel quartiere: “Aveva dei guanti da lavoro ma non riusciva a stare fermo, continuava a dire ‘chiama la polizia o la chiamo io'”.